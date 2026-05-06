防蚊從源頭做起 新北環保局強化社區與市府雙軌防疫力

菜園中的各類儲水容器是容易被忽略的孳生源（如：陶甕、保麗龍箱、水桶）、浴缸及農用雜物等要定時清理。（圖由新北市環保局提供）

新北市環境保護局指出，春夏蚊蟲大增，防蚊最有效的方法不是依賴工具或藥劑，而是從源頭做起，請民眾牢記「巡、倒、清、刷」4大口訣，徹底清除居家內外積水容器，阻斷蚊子繁殖的生命週期，才能讓病媒蚊無所遁形，共同守護優質的生活環境。

環保局表示，防治登革熱關鍵在於「沒有積水，就沒有孑孓；沒有孑孓，就沒有病媒蚊」，因此持續從日常生活扎根，建立全民正確防治觀念，自105年起以「里」為單元推動社區防蚊師培訓，不僅能精準辨識潛藏的孳生源熱點，也完成各里建立「高風險地圖」，今年已達全市8成行政里「一里一位防蚊師」目標，累積培訓達6224人次，大幅提升社區自主防疫量能。

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除了深化社區力量，環保局也同步強化市府整體防疫能力，於5月6日在市府辦理社區防蚊師課程，持續2年與衛生局合作，針對第一線人員辦理專業訓練外，同時，環保局近幾年也將防治觀念向下扎根，推動「小小防蚊戰士」計畫，每年培訓超過200名國小學童，透過情境體驗與互動學習，讓孩子從小建立正確觀念，並將防治知識帶回家庭，達到「一人學習、全家受益」的效果。

環保局進一步提醒，日常生活中仍有許多容易被忽略的孳生源，例如室外的管線基座、三角錐廢輪胎車擋、未加蓋儲水桶、花盆底盤、帆布積水，以及菜園中的各類儲水容器（如：陶甕、保麗龍箱、水桶）、浴缸及農用雜物等；室內則常見水生植物與底盤積水問題，民眾應落實「先清除、後管理」原則，丟棄不需要的容器，必要使用者則應加蓋或覆網，避免成為蚊蟲孳生溫床。

新北市環保局呼籲民眾牢記「巡、倒、清、刷」4大口訣，徹底清除居家內外積水容器，才能讓病媒蚊無法生存。（圖由新北市環保局提供）

日常生活中有許多容易被忽略的孳生源，例如水生植物應定期刷洗換水或飼養食蚊魚。（圖由新北市環保局提供）

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