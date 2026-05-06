桃園校舍需求逆勢成長 配合龍科三期將增設龍科國小

市長張善政6日主持市政會議表示，桃園校舍需求逆勢成長，市府8年內投入約150億元新建及改建校舍。（記者鄭淑婷攝）

桃園校舍需求逆勢成長，市府8年內投入約150億元新建及改建校舍，配合龍潭科學園區三期擴建案以及未來人口增長，將於園區周邊新建龍科國小，初步規劃12個班，已在辦理用地取得程序。

市長張善政今（6）日主持市政會議表示，近年桃園人口不斷成長，當其他縣市在減班、廢校，桃園仍在持續增班、建校，他上任以來已投入約93億元新建8所學校，全數完工可提供8160名學生就學，將再投入37.4億元，新建富台國小、龍科國小及青園國中。

請繼續往下閱讀...

張善政提到，配合龍科三期擴建案，區域內的德龍國小將拆遷，預計搬遷到龍科三期周邊聖亭路右側安置住宅旁，該校拆遷及重建經費將由新竹科學園區負責，但以科學園區的發展趨勢，人口移入、就學需求勢必增加，原有學校將不敷使用，市府規劃新建龍科國小，校地選址梅花莊及馮屋大埤北側，初步規劃12班。

教育局說明，目前正在新建的8所學校，過嶺國小、航科國小、仁德國小、環北國中、龍興國小、青園國小、文青國中小都已開工，分別在今、明、後年完工，平鎮國小預計今年9月開工。

張善政表示，在新建校舍之餘，市府也著手老舊校舍改建，3年來已投入17.7億元，補助8所學校進行整建，包括龍山國小、新坡國小、仁善國小、內壢國中等，受益學生約8000人，後續將再投入5.5億元，推動楊明國小、龍岡國中2校整建。

此外，同步進行校園老舊廁所改善，3年來共斥資8.3億元，完成221所學校、983間廁所整修，並投入3.6億元補助74所學校整建運動場地。

桃園市現有8所學校新建中，全數完工可提供8160名學生就學，圖為仁德國小模擬圖。（教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法