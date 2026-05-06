苗26線土石滑落電桿倒塌 交通、供電雙中斷

苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段，中午發生山壁土石滑落情形，縣府交通工務處與鄉公所調派機具現場搶通中。（圖由縣府提供）

首次上稿：14:57

更新時間：16:09

苗栗縣前兩天持續降雨，苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段，中午發生山壁土石滑落情形，連帶致使電桿倒塌、電線扯斷，造成區域供電中斷。警方獲報到場管制封閉，並通知公所及台電公司派員搶修。

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由於苗26線是通聯公館鄉、獅潭鄉之間的重要道路，警方表示，目前暫時封閉通行，請往來兩鄉的用路人改道利用台72線接台3線通行。

台電苗栗區營業處最新說明，今（6）日中午12點38分苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段山壁土石滑落情形，致2支電桿斷裂，一度造成公館鄉鶴山村、尖山村、五谷村、仁安村等一帶900多戶供電中斷，但經系統轉供，絕大多數已恢復正常供電，目前僅剩山區17戶農園、農舍等場域尚未恢復供電，已派員前往待命並配合縣府清運土石及搶通道路後，進場復舊，預計於晚間9點恢復供電。

苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段，中午發生山壁土石滑落情形，交通中斷。（圖由縣府提供）

苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段，發生山壁土石滑落情形，連帶致使電桿倒塌、電線扯斷。（圖由民眾提供）

苗26線錫隘隧道出公館鄉端路段，中午發生山壁土石滑落情形，連帶致使電桿倒塌、電線扯斷。（圖由民眾提供）

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