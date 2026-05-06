友善生養政策奏效！公教男性育嬰留停申請增55％

行政院人事總處副人事長張秋元今在立院表示，自2021年實施育嬰留停津貼加發補助後，公教申請意願提升，其中男性成長55.79％，顯示有助性別友善職場。（記者田裕華攝）

因應少子化，行政院人事總處持續推動友善生養政策。副人事長張秋元今（6）日表示，自2021年實施育嬰留停津貼加發補助後，公教申請意願提升，其中男性成長55.79％，顯示有助性別友善職場。今年配合生育補助擴大，女性公教每胎補助達10萬元，另育嬰留停津貼加發補助編列1億7936萬元，較上年度減列3280萬元，強調將持續編列預算支應津貼與補助、並落實職場托育設施設置，減輕員工育兒壓力。

育嬰留停津貼 今年加發補助編列1億7936萬元

立法院司法與法制委員會6日審查今年度人事行政總處預算案。人事總處副人事長張秋元在委員會答詢表示，為持續推動公部門設置職場托育設施，人總處定期辦理設置員工子女托育設施需求調查作業，並按季追蹤機關完成設置職場托育設施情形，以滿足員工需求。另也透過短片及座談會等方式宣傳「托育設施」網站專區，使公教員就近獲取所需資訊。

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張秋元表示，為配合行政院政策，推動育嬰留職停薪津貼加發補助措施，自2021年7月1日實施迄今，以加發補助實施前後四年數據比較，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付（補助）人次比率由51.96％提升至61.65％，其中男性成長幅度高於女性，男性核發人次由2332人次增加至3633人次，成長55.79％，顯示此政策有助提升公教人員申請育嬰留職停薪意願，營造公部門友善生養環境。

張秋元說，今年重要施政計畫，將持續配合行政院政策推動公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助措施，以保障育嬰留職停薪者於育嬰留職停薪期間經濟安全。另外，為配合1月1日擴大生育補助政策，其中女性公教員工請領保險生育給付加差額補助每胎均達10萬元，差額補助由人總編列預算支應，給予公教人員實質經費協助，減輕育兒壓力。此外，也會提升公務職場性別友善度、強化員工協助方案推動成效。

根據人總提供歲出機關預算表，2026年公教人員婚喪生育及子女教育補助編列15億7697萬餘元，較上年度增列4800萬元；公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7936萬元，較上年度減列3280萬元。

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