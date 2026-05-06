農業災害救助更即時 農糧署App助申請流程簡化

農糧署推「農產業天然災害現地照相App」，方便農友記錄受災情況，加速災害勘查及審查速度。（農糧署南區分署提供）

颱風、豪雨等天災造成農損，為減輕農友負擔並加速復耕，農業部農糧署提供農業天然災害救助措施，並推動「農產業天然災害現地照相App」，方便農友記錄受災情況，作為公所審查災害救助依據，加速災害勘查及審查速度，讓農友及早獲得救助金協助。

農糧署南區分署表示，天然災害現地照相App是特別針對農友設計，操作簡單容易，農友僅需下載App並以手機號碼註冊帳號即可使用，App結合GPS定位與地籍資料連結，精準確認照片拍攝地點與田區資訊並註記，且具有包括照片資訊完整自動上傳、具備離線圖資、測量工具及照片可追溯拍攝時間地點等功能，方便使用者進行災害評估和管理，不論是農民或公所等勘災人員都可運用。

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南區分署說明，天然災害後，農友可透過App拍攝田區損害程度遠近照至少各1張，並多拍攝不同角度，以詳實紀錄受損作物植株、設施等近處，和田區整體損害情形與農地種植作物種類等資訊。

考量部分田區網路信號不佳，採用App拍攝後不須即時上傳，農友可於公告受理救助期間內於信號穩定地點（如Wi-Fi）連網完成上傳照片，並備齊農業天然災害救助申請資料至公所申辦災害救助作業，天然災害現地照相App不但簡化勘查流程、提升效率及資訊準確性，更是天然災害申報最直接的佐證資料。

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