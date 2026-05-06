歷經3年半，苗縣竹南大埔國小光電球場落成。（苗縣府提供）

苗栗縣竹南鎮大埔國小於今（6）日舉行「光電球場啟用典禮暨溫馨五月感恩活動」，結合科技綠能建設與母親節感恩活動，展現校園「文武兼備」的多元發展成果。苗縣府指出，此案為苗栗縣政府校園光電標租計畫的重要里程碑，歷經3年半的規劃與建置，打造出兼具運動、綠能與環境教育意義的優質場域。

苗縣府強調，大埔國小光電球場耗資2350萬元，為智慧綠能空間，總設置面積達1173.44平方公尺，裝置容量為325.295kW。球場內部設有兩座標準綜合場地，可供籃球、排球及躲避球等多元教學使用，並結合停車棚設計提升空間效能。整體建築具備完善的遮蔭與避雨功能，讓學生即便在烈日或雨天，也能擁有安全、舒適且不受天候干擾的全天候運動環境。

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大埔國小校長盧盈智指出，學校鄰近竹南科學園區，長期深耕閱讀、藝文及體育教育，各項校隊如直笛隊、舞蹈團及田徑隊在全縣競賽中均有優異表現，光電球場啟用後，更能提供穩定的訓練空間，支持學生多元能力的發展。

另外，校方因應母親節特別規畫溫馨感恩活動，由學生透過音樂與舞蹈展演學習成果，並親手向家長表達感謝。

圖為校方安排的感恩母親節奉茶活動。（苗縣府提供）

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