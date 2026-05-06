高市府總預算追加14.23億元 陳其邁：鎖定四大優先措施

市長陳其邁報告追加預算內容。（記者王榮祥攝）

高市議會今進行今年度總預算第一次追加預算報告，市長陳其邁表示這次共追加14.23億元，歲入、歲出部分無差短，主要是為四大優先政策。

四大優先分別是學童、銀髮、農漁民、青年，其中115學年度公立國中小營養午餐11.09億元為最大宗，銀髮部分是敬老卡點數增編1.65億元，農漁民0.57億元涵蓋智慧養殖、省工設備等，青年0.1億元則有新增雄青國際好交流計畫、加碼大港青年實習轉正措施等。

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他進一步提及，這次追加歲入歲出無差短，追加預算案後、歲入歲出仍維持既定總預算的48.58億元差短。

財政局長李瓊慧說明，這回追加預算財源有兩項，分別為普通統籌增核11.58億元，房屋稅2.26億元，以及中央計畫型補助0.39億元；統籌款增加是因為財劃法去年11月再次修法，修正分配公式錯誤條文後，有345億元得以依法配置，政院核定後增核高雄。

主計處長林順裕指出，四大優先政策涉及9個局處，其中以教育局編列11.09億元營養午餐最多、佔78%，社會局1.65億元居次、佔12%。

此外，中央補助款與配合款歸墊0.82億元，涵蓋項目包括永續提升人行安全計畫、 石綿建材廢棄物清理處理計畫、客庄創生環境營造計畫。

林順裕說，這次追加預算聚焦四大優先政策，市府持續嚴守財政紀律，並沒有增加債務負擔（至去年底高市債務2243億元）。

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