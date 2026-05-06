台護產要求三班護病比「分日計算」 衛福部：可在會議中提出

台灣護理產業工會認為，三班護病比應分單位、分日計算。（圖為台護產提供）

衛福部將於本週五對三班護病比入法進行實質討論，但台灣護理產業工會接到開會資料後，對於衛福部修正條文中使用「三班平均配置比例」表達不滿，認為三班護病比應各單位、每一天分開計算。對此衛福部照護司回應，修正條文內容與現行獎勵標準文字一致，工會若有相關建議，可在會議中提出。

三班護病比入法持續延宕，衛福部規劃透過修正「醫療機構設置標準」第12條之一，將原本的「全日護病比」規範修正為「三班護病比」，且直接以2024年3月1日公告的標準入法，並將於5月8日邀集相關醫療、護理團體針對法條修正文字進行討論。

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據台灣護理產業工會提供的衛福部版資料，修正條文中將原條文的「全日平均配置比例」改為「三班平均配置比例」，並調整醫學中心、區域醫院、地區醫院的護病比規範內容，依據白班、小夜班、大夜班分別做出人數規範。

然而，台灣護理產業工會指控，衛福部乍看之下將以日前各團體協商的版本入法，實際上卻在草案中增加「平均」2字，此一做法恐讓護病比形同虛設。

工會解釋，現行護病比政策就採取「平均」計算，醫院只須通報三個班別「全月份、全醫院所有單位」的護病比平均數字即可，平均合規，政府就發放獎金，但由於數字被稀釋、扁平化、失真，護理師「實際照護病人數」高達政府規定護病比數字的「2倍」都是常態。

因此，工會認為，三班護病比應採「各單位、每一天分開計算」的護病比，時時刻刻、每位護理師照護的病人數量，都不能超標，否則所謂的「護病比入法」只是把現行制度重新包裝，護理現場的血汗過勞與人力流失，也不可能獲得任何改善。

護理及健康照護司副司長陳青梅回應，衛福部修正條文中的版本與近2年三班護病比達標獎勵標準完全相同，文字、數字都一致，也都是以各班別月平均計算，且該版本是2年前與護理界、醫界取得共識的版本，應是最大公約數，也應該是目前的最佳解。

陳青梅說，台灣護理產業工會有自己的想法與期待的指標、計算方式，對於工會希望各單位、每一天分開計算一事，可在會議上討論可行性。

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