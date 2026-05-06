台師大改革師培制度盼吸人才投入 教育專業課程納入畢業學分

在教育部支持補助下，台師大師資生赴加拿大進行海外教育見習。（台師大提供）

師資培育制度重大變革！台灣師範大學自這學期起將教育專業課程正式納入學士班畢業學分計算，改變長期以來需以「外加學分」修習的制度。新制上路後，將有助減輕學生修課負擔，提升修習意願與課程完成率。讓有志投入教職的學生，在規劃學習歷程時更具彈性與可行性，也無須因此延長修業年限。

過去教育學程採外加學分制，26學分的中等教育專業課程及50學分的國小師資職前教育課程，皆須於原有學系課程之外額外修習，導致許多學生課表更為緊湊，修課壓力增加，也可能影響雙主修、跨域學習或其他探索機會，部分學生因此在興趣與負擔之間取捨，甚至延後或放棄進入師資培育體系。

請繼續往下閱讀...

台師大師資培育學院院長劉宇挺說明，新制實施後，教育專業課程將納入學士班自由選修學分，原本分開計算的學位學分與師培學分，整合至128學分畢業架構之中。學生可在既有選修空間內彈性規劃修課，不僅減少額外學分壓力，制度門檻明顯降低，有助提早規劃職涯方向，也能安心將教師視為未來發展選項之一。

此外，校方也優化師資培育歷程，學生可自大一開始修習「台灣教育」課程，認識當今教育議題與教學現場，探索自身志向；進入教育學程後，課程將系統性培養教學設計、AI應用、教育決策、多元溝通與協作領導等能力，循序漸進累積教學實務經驗。同時亦能更彈性參與教學實踐課程、教學能力檢測、教育議題工作坊及實習準備等活動，提前接觸教育現場，強化專業能力與實務理解。

台師大校長宋曜廷表示，此次師資培育制度調整，是校方回應教育現場需求與學生學習負擔的重要一步，希望讓有志從事教育的學生，不再因制度門檻而卻步，而是能在更友善且彈性的學習環境中，安心規劃未來。而這不僅是學分制度的調整，更是人才培育思維的轉變，期盼吸引更多具熱忱與潛力的年輕世代投入教育，為台灣培育優質師資。

宋曜廷提到，台灣過去正因為有優質教育，才能培養出支撐「科技之島」發展的人才，現台師大推動的不只是師資培育，更是面向未來的人才培育。教育專業課程所強化的溝通表達、同理關懷、團隊合作與領導統整能力，皆為各領域高度重視的核心能力；即使學生未來不從事教職，也能在產業、公共領域或跨域發展中發揮影響力，展現教育素養所帶來的長遠價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法