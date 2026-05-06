獎金優渥、全縣4區開唱 苗栗山城校園歌喉戰熱烈報名中

竹南鎮長方進興（持麥克風者）宣佈苗栗山城校園歌喉戰熱烈報名中。（竹南鎮公所提供）

苗栗縣年度歌唱盛事「山城校園歌喉戰」流行歌曲演唱比賽正式開跑，竹南鎮公所今天宣布這項由竹南鎮公所自2019年創辦的賽事，在苗栗縣長鍾東錦的大力支持與經費挹注下，已由竹南擴大規模至全縣18鄉鎮辦理，成為苗栗學子邁向全國專業舞台的重要跳板，活動資訊可追蹤登錄「苗栗縣山城校園歌喉戰」臉書粉絲專頁或「竹南校園之星」臉書粉絲專頁。

竹南鎮公所指出，比賽規劃完善的晉級制度，自6月份展開分區初賽，方便參賽者就近挑戰。6月4日北苗栗區於竹南鎮公所3樓演藝廳舉行；6月5日中苗栗區在文山國小登場；6月9日大湖區於南湖國小辦理；6月10日南苗栗區則在苑裡國小開賽。總決賽定於7月12日在竹南鎮公所舉行，優勝歌手更將於7月25日的演唱會中，在竹南扶輪公園與曾獲金曲獎提名的知名歌手楊肅浩同台演出。

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為了獎勵優秀歌唱人才將提供優渥獎金，各組冠軍可獲10000元，第二、三名也分別有6000元與3500元。目前初賽正熱烈接受報名中，競賽組別包含社會組、高中職組、國中組及國小組。有意參賽者可透過「苗栗縣山城校園歌喉戰」臉書粉專私訊報名，或至南湖國小校網下載報名表，歡迎熱愛歌唱的苗栗子弟踴躍報名。

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