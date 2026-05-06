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    首頁 > 生活

    讓老屋重現風華 嘉義市「舊屋力」徵創新提案

    2026/05/06 14:57 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市「舊屋力永續創新提案競賽」公開徵件。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市「舊屋力永續創新提案競賽」公開徵件。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市有「木都」之稱，擁有全台少見且保存數量可觀的木構造建築，為在保存歷史價值的同時回應當代需求，嘉義市推動老屋再生，市府今年度「舊屋力永續創新提案競賽」公開徵件即日起開跑至6月18日下午5點，邀請民眾提出創新木構解決方案，打造舒適老屋生活。

    市府文化局表示，在市府、學界與民間攜手合作下，透過「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等行動，讓老屋重現美麗容顏，為城市景觀注入新的活力，為引入更多元的設計力，舊屋力計畫轉型為永續創新提案競賽，前2屆競賽共吸引全國近百組團隊參與，並有來自法國、日本的設計師入圍社會組複選，今年舊屋力永續創新提案競賽，期待引入最新的設計概念、新式木構工法與材料，為老屋改造注入新的能量。

    市府文化局表示，今年舊屋力永續創新提案競賽分為有學生組、社會組，全市共有4間老屋將作為模特兒，老屋屋主會親自向參賽者說明他們的期待與想像，邀請全國高中職、大專院校建築相關系所同學報名參賽，社會組提案競賽瞄準建築與設計公司、熱愛老屋木屋修繕人士參與。

    市府文化局說，學生組首獎最高獎金20萬元，社會組首獎最高獎金30萬元，競賽採初審、複審2階段進行，初審採書面資料審查，入圍複審者則需製作模型屋與準備簡報，並將透過嚴謹的複審評選會，評選出學生組、社會組之創新設計首獎、生活設計首獎及最佳潛力獎。相關報名資訊已同步上架嘉義市政府文化局官網與舊屋力臉書。

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