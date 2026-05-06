醫療法朝野協商前 傅崐萁喊話：力挺三班護病比入法

上千名護理人員日前冒雨前往衛福部抗議，要求三班護病比盡速入法。（資料照）

基層護理人力近年嚴重流失，護理界期盼的三班護病比卻遲遲沒能入法。立法院今日下午朝野協商「醫療法第12條、第102條及102條之1條文修正草案」，國民黨團總召傅崐萁於會前呼籲政府停止空談，立即提出具體改革方案，讓制度真正落地，守住台灣醫療的最後防線，「不要讓失序的病護比，成為壓垮台灣醫療體系的最後一根稻草。」

傅崐萁強調，「三班護病比入法」已是當務之急，政府不能再視而不見一再拖延。賴清德總統競選期間高喊改善醫療環境、保障醫護權益，執政兩年不僅承諾跳票，行政院長卓榮泰更持續以空話回應第一線困境，無異於對醫護人員的二次傷害。

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傅崐萁指出，近年醫療人力流失情況已達警戒水位。根據公開資料，全台護理人力缺口已超過萬人，實際執業護理師人數不增反減；醫界長期警示的內科、外科、婦產科、小兒科、急診科「五大皆空」問題正全面惡化，部分醫院甚至出現排班困難、值班斷層，醫療量能岌岌可危。

傅崐萁表示，問題不只是人力，待遇結構更是嚴重失衡。以護理人員薪資比較，台灣平均月薪約落在4至6萬元區間，相較於日本約6至8萬元、韓國約7至9萬元，甚至新加坡可達10萬元以上，差距明顯。在高工時、高風險環境下，卻領取相對偏低薪資，自然導致人才外流與新血卻步。

傅崐萁說，長期失衡的護病比，實務現況令人心驚。醫學中心：白班約 1：9、小夜班約 1：12、大夜班約 1：15。區域醫院：白班約 1：10–12、小夜班約 1：15、大夜班約 1：18。地區醫院：白班約 1：12–15、小夜班約 1：18、大夜班甚至高達 1：20以上。這樣的照護負荷早已遠超國際建議標準，也嚴重壓縮護理品質與病人安全空間，1名護理師同時照顧10多位甚至20位病人，更是醫療風險的嚴重警訊。

傅崐萁表示，立法院早在2024年即已通過調高健保點值到1點0.95元，2年來整體挹注高達700億元資源，原本應用於改善醫護待遇、減輕工作負擔，然而實際情況卻是「錢沒有到第一線、苦還是醫護在扛」。

傅崐萁強調，醫護人員在新冠疫情期間承受極大壓力，後疫情時代不僅沒有喘息空間，反而面對新型病毒與不明傳染源的持續威脅，「制度榨乾，口號安慰」，政府敷衍的態度，令人無法接受。「三班護病比入法，是保障醫護、也是保障病人。」唯有透過明確立法，針對不同層級醫院訂定強制標準，並建立稽核與罰則機制，才能真正改善長期以來的結構性問題。

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