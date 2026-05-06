竹市早餐店遇奧客霸氣反擊影片400萬人朝聖 市議員劉彥伶揪吃挺店家

新竹市一家早餐店遇奧客，業者霸氣反擊影片吸引400萬人朝聖，市議員劉彥伶揪大家爆吃，挺店家及員工。（照片擷取自網路貼文）

新竹市一對男女3日到竹市早午餐店「肉 Sando」點餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉及甩菜單。店長霸氣護員工追出店外理論爆紅，而店家在網路PO出影片後吸引400萬人朝聖瀏覽，也吸引網友力挺，市議員劉彥伶也以到店家用餐，用行動力挺店家與員工。

新竹市東區「肉 Sando」早午餐店在Threads貼出監視器畫面，1名中年男子在櫃檯點餐時，先是不滿店員詢問流程，突然大吼：「妳不要push我！妳不能讓我看完再回答妳嗎？」隨後男子情緒愈發激動，不斷質問店員是否在「審問犯人」。盡管店員與店長不斷安撫「大哥請冷靜」、「只是說明流程」，男子仍持續叫囂，甚至要求：「我要聽到對不起」。店長當下先緩頰表示「不好意思」，但男子堅持要聽見「對不起」三個字。女店員因受驚說出「對不起」後，店長隨即出面制止，強調「不需要」，並站到員工前方保護。未料男子突將手中菜單丟出，店長當場反擊怒斥：「你憑什麼丟東西？」、「我要報警了」、「你給我回來道歉」、「欺負我們員工幹什麼？」男子一度回嗆「你報警啊」，但隨後騎車離去。

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影片上傳至社群平台Threads後，吸引超過401.5萬人次觀看、9萬人按讚，市議員劉彥伶昨在議會開完會後也到早午餐店，用行動支持願意挺員工的店家。她說，服務業第一線工作的朋友，每天面對各種狀況，正常的點餐流程，卻被情緒放大，甚至被要求道歉，這樣的情況，真的不應該變成日常。而有老闆相挺的員工也很幸福，因為被尊重的不只是員工，而是整個工作的價值，她也邀大家用行動力挺支持店家和員工。

新竹市有早餐店遇奧客霸氣反擊影片吸引400萬人朝聖，市議員劉彥伶揪大家爆吃挺店家。（取自劉彥伶臉書粉專）

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