台中大坑萌雞出沒 山友直呼「比松鼠可愛」

台中大坑有萌雞出沒！（記者廖耀東攝）

台中大坑風景區近日出現特殊景象，不是令人皺眉的鼠患，而是一群毛茸茸的小雞，在步道旁跟著母雞緩慢移動，模樣相當療癒，吸引不少登山民眾停下腳步拍照。尤其小雞搖搖晃晃地穿越石階、鑽進草叢，再突然探頭張望，讓不少山友直呼「比看到松鼠還可愛」。

近期北部部分地區因垃圾與環境問題，引發民眾對鼠患議題的討論，相較之下，大坑山區卻意外出現「小雞爬山」的自然畫面，形成強烈反差。山友笑稱：「這裡不是鼠患，是雞患，而且還是可愛版的。」

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