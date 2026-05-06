台中大坑萌雞出沒 山友直呼「比松鼠可愛」

台中大坑風景區近日出現特殊景象，不是令人皺眉的鼠患，而是一群毛茸茸的小雞，在步道旁跟著母雞緩慢移動，模樣相當療癒，吸引不少登山民眾停下腳步拍照。尤其小雞搖搖晃晃地穿越石階、鑽進草叢，再突然探頭張望，讓不少山友直呼「比看到松鼠還可愛」。近期北部部分地區因垃圾與環境問題，引發民眾對鼠患議題的討論，相較之下，大坑山區卻意外出現「小雞爬山」的自然畫面，形成強烈反差。山友笑稱：「這裡不是鼠患，是雞患，而且還是可愛版的。」 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)