鹿港高中新闢通學道路動土 串聯運動館12月完工

鹿港高中東側通學道路今天動土，將改善通學安全及強化交通路網。（記者湯世名攝）

為改善鹿港高中周邊交通，打通與鹿港運動館間的動線，同時改善中山路與媽祖路路口的人行環境及車行動線，彰化縣政府今天（6日）舉行「鹿港高中東側通學道路新闢工程」動土典禮。縣長王惠美表示，本案總經費由縣府自籌4600萬元，這項工程北起鹿西路與省中街路口，南接鹿港全民運動館聯外道路，全長約230公尺，道路總寬15公尺，預計今年12月完工。

王惠美說，這項工程緣起是當時鹿港高中反映，若能將鹿港運動館道路銜接到學校旁，將大幅提升便利性，縣府隨即現地勘查評估可行性，並以安全性與便捷性為核心進行設計，期盼一併解決路口長年塞車問題。

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通學道路全路段東西側各別設置寬1.8公尺及2.5公尺的實體人行道，確保師生與鄉親的通行安全。道路連結鹿港運動館以提升休閒機能，未來更規劃銜接停車場，優化整體交通環境。完工後將有效串聯媽祖路、鹿西路，並對接台61線、台17線及鹿港市區，讓路網更加便捷，對區域通勤或觀光發展都有極大助益。

縣議員施佩妤代表致詞表示，公共工程就像拼圖要一塊塊穩固拼好，才能呈現完美的圖像。停車場、全民運動中心、壘球場陸續完成後，再把交通的任督二脈打通，就能串聯整體生活圈。這條路打通後，會對鹿港生活圈將有很大幫助，引領鹿港越來越好。

縣府工務處表示，本次道路開闢將串聯觀光動線，提升遊客進出便利性，進一步帶動地方發展。未來將持續完善基礎建設，打造安全、便捷且具文化特色的優質生活環境。

鹿港高中東側通學道路預計12月完工，將改善通學安全及強化交通路網。（記者湯世名攝）

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