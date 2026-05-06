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    首頁 > 生活

    母親節不送花改贈MIT「魔髮包」高市議員林智鴻：盼媽媽多愛自己

    2026/05/06 14:36 記者王榮祥／高雄報導
    林智鴻送媽媽們魔髮包，學童也很有興趣。（林智鴻服務處提供）

    林智鴻送媽媽們魔髮包，學童也很有興趣。（林智鴻服務處提供）

    感謝媽媽們!高市議員林智鴻今前往鳳山新甲國小，分送媽媽獻上純台灣原產製造的「魔髮包」，盼她們辛勞之餘，也記得多愛自己。

    林智鴻表示，從享受媽媽養育扶持，到自己的牽手每天催孩子起床、做功課，他深刻感受守護家庭的每一位女性「每天都很不容易」。

    在參與公共事務後，也看見選區內，許多身兼母親與職場角色的傑出女里長、女公務員、女老師或女性基層勞工，她們承擔許多來自家庭與社會的壓力卻毫無怨言，溫柔又堅毅地扛起所有重任，令他深感佩服「台灣社會就是靠她們撐起來的！」

    林智鴻指出，自己無緣體會媽媽們生產過程的痛苦，更想為媽媽們做點什麼，母親節前夕致贈「魔髮包」是心意展現方式之一，其他諸如關心職場性平議題、生養育政策，還有近期在外縣市引起各界譁然的兒少通學安全議題，都透過質詢、提案詳加跟進，就是希望媽媽們過得更好。

    這次「魔髮包」發送所在的新甲國小，是經由他成功爭取2.7億元經費改建校舍的學校，只為了讓每位媽媽的孩子們，都能在安全的環境下，安心就學。

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