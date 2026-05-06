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    首頁 > 生活

    彭啓明建議滅鼠找專家 蔣萬安：「鼠類偵防師」持有專業證照與民間相同

    2026/05/06 14:32 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安6日出席台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過與詢答，並在會前針對鼠患議題受訪。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安6日出席台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過與詢答，並在會前針對鼠患議題受訪。（記者張嘉明攝）

    台北市近來頻繁有民眾見鼠，引發「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安昨（5）日更爲此召開記者會解釋防治，宣布要提供鼠類偵防師服務，協助防治家鼠。環境部長彭啓明今天表示，他是第一次聽到偵防師這個名詞，除鼠是專業的工作，建議尋求專業。蔣萬安今受訪說，民間防治老鼠的專業人員，持有證照與環保局消毒班一模一樣。

    蔣萬安今至議會追加減預算報告，會前受訪表示，民間防治老鼠的專業人員，與台北市的鼠類偵防師，也就是環保局的消毒班，持有的證照是一模一樣的，所以北市府的做法其實是協助台北市民家戶私領域，提供各項防治建議，後續實施細節，環保局將會公布。

    媒體也問，環境部建議北市府應該比照疫情每天召開記者會，蔣萬安說，昨天記者會已經說明目前狀況，以及接下來各項精進作為，最主要希望民眾安心，二方面中央也多次說明，漢他病毒的疫情並沒有升溫趨勢，目前掌握案例與往年同期一樣，民眾無需恐慌擔心，如有必要、進展，市府會隨時說明。

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