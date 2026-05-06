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    首頁 > 生活

    桃園保大帥警買豆花 老闆娘大讚：有種多巴胺偷偷上線的感覺！

    2026/05/06 15:12 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府警察局保安警察大隊員警趁著勤務空檔，前往冷飲豆花店消費解暑。（圖擷取自臉書「泉威布丁豆花-新屋永興店」）

    桃園市政府警察局保安警察大隊員警趁著勤務空檔，前往冷飲豆花店消費解暑。（圖擷取自臉書「泉威布丁豆花-新屋永興店」）

    桃園市新屋區後湖溪生態園區近日爆紅，市府警察局保安警察大隊於勞動節連假期間，規劃防制危險駕車、景點治安維護等勤務，其中4名員警利用勤務空檔，前往當地知名冷飲豆花店消費解暑，年輕帥氣的外型，讓老闆娘PO網大讚：「站在櫃台點餐，就有種多巴胺偷偷上線的感覺！」

    「突然看到熟悉的警車停在門口，接著走下來4位員警，闆娘瞬間眼睛睜大，默默享受著這份悸動與興奮感！」老闆娘發文寫道，看到帥哥，不一定戀愛，但大腦可能先開心了，喜歡這種「大腦獎賞反應」，等豆花的時間，裡面正常挖著豆花，闆娘特地走出去跟他們近距離接觸一下，靠近的感覺真好，站在旁邊，心情都跟著變好了，「很療癒的時刻。」

    老闆娘在員警消費後，還暖心叮嚀員警：「辛苦你們了，工作要注意安全，要平安喔！」桃市保警大隊長詹枝松說，警方於連續假期提升見警率，也希望員警能透過與商家日常的輕鬆互動，建立起警民合作的守護網，讓市內各處社區、街道，都能在警方的守護下更顯安寧。

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