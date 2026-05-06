竹市新市政中心落腳何處？ 曾資程批市府缺決策邏輯與藍圖

新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

新竹市府昨天在市議會臨時會進行新市政中心專案報告，並提出5個擬定場址，包括頭前溪沿岸都市計畫與光埔三期、原址擴大、北區樹林頭公園和香山綜合運動場，市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖，突顯高虹安市府3年多來施政方向未定、決策倉促、執行反覆的施政型態。

曾資程認為，市府所提的頭前溪沿岸都市計畫是具前瞻性的方向，頭前溪沿岸具交通、生態、歷史與發展腹地等多重優勢，可規劃市政中心，也可整合30米跨頭前溪替代道路（捷運藍線路廊）及果菜批發市場遷建和青年社會住宅、科技產業用地，還有豐富生態與古蹟文物生活機能，且攸關新竹未來數10年的城市發展骨架。

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他認為，其他4個擬定地點，光埔三期看似可行，實則受限，包括面積僅69公頃，但需劃設文中小用地，涉及台68線與國道一號楊頭高架橋用地問題，原址擴大也受制古蹟與空間破碎不可行，樹林頭公園與香山綜合運動場則面臨交通與腹地和產權等問題。

曾資程表示，雖頭前溪都市計畫要核定需中央核准，但市府應努力推動，否則高虹安所提的大新竹輕軌中的藍線要不要做？30米跨頭前溪替代道路要不要推？竹科X計畫2.0產業用地需不需要？這些重大建設，本應整合在同一個都市計畫架構中推動，不能各自為政、彼此切割。他批評，高虹安市府的問題就是缺乏決策及執行力。新竹不能再用多方案掩蓋沒決策，讓城市的未來，在反覆與猶豫中被消耗。

新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

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