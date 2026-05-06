為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市新市政中心落腳何處？ 曾資程批市府缺決策邏輯與藍圖

    2026/05/06 14:16 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨天在市議會臨時會進行新市政中心專案報告，並提出5個擬定場址，包括頭前溪沿岸都市計畫與光埔三期、原址擴大、北區樹林頭公園和香山綜合運動場，市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖，突顯高虹安市府3年多來施政方向未定、決策倉促、執行反覆的施政型態。

    曾資程認為，市府所提的頭前溪沿岸都市計畫是具前瞻性的方向，頭前溪沿岸具交通、生態、歷史與發展腹地等多重優勢，可規劃市政中心，也可整合30米跨頭前溪替代道路（捷運藍線路廊）及果菜批發市場遷建和青年社會住宅、科技產業用地，還有豐富生態與古蹟文物生活機能，且攸關新竹未來數10年的城市發展骨架。

    他認為，其他4個擬定地點，光埔三期看似可行，實則受限，包括面積僅69公頃，但需劃設文中小用地，涉及台68線與國道一號楊頭高架橋用地問題，原址擴大也受制古蹟與空間破碎不可行，樹林頭公園與香山綜合運動場則面臨交通與腹地和產權等問題。

    曾資程表示，雖頭前溪都市計畫要核定需中央核准，但市府應努力推動，否則高虹安所提的大新竹輕軌中的藍線要不要做？30米跨頭前溪替代道路要不要推？竹科X計畫2.0產業用地需不需要？這些重大建設，本應整合在同一個都市計畫架構中推動，不能各自為政、彼此切割。他批評，高虹安市府的問題就是缺乏決策及執行力。新竹不能再用多方案掩蓋沒決策，讓城市的未來，在反覆與猶豫中被消耗。

    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市新市政中心應腳落何處？市議員曾資程則批市府的報告缺乏清楚的決策邏輯與優先順序，也未提出完整可行的整體藍圖。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播