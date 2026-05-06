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    首頁 > 生活

    新北八里4虎鯨擱淺驚見「準媽媽」 檢傷無大礙下午將野放

    2026/05/06 14:04 記者盧賢秀／新北報導
    八里擱淺虎鯨下午在基隆外海野放。（新北市政府提供）

    八里擱淺虎鯨下午在基隆外海野放。（新北市政府提供）

    疑遭達摩鯊攻擊在新北八里擱淺的4隻虎鯨，昨天晚上送到基隆八斗子海之生鯨豚救傷站進行診斷，經過血液檢測、超音波等診斷，4隻虎鯨有輕微發炎，但血檢值在可接受範圍內，且4隻個體都能獨立的在池中漂浮游泳，其中有隻虎鯨還懷孕了，經評估將在今天下午野放回大海。

    這4隻虎鯨是5日下午在八里海岸擱淺，其中有2隻有外傷，疑遭達摩鯊攻擊，昨天晚上連夜送到基隆海之生鯨豚救傷站，中華鯨豚協會量動物體長約為206至216公分，體重約為121至139公斤左右，性別為2雄2雌的群體。

    昨天晚間到今天上午也進行理學檢查、浮力檢查、血液檢測、熱影像檢視、超音波診斷、噴氣與氣孔採樣等檢傷工作。肉眼檢傷發現虎鯨體態尚可，超音波檢查和血檢4隻虎鯨有輕微發炎情形，但血檢值都在可接受範圍內。

    檢查中也發現，體型最大的虎鯨懷孕了，胎兒約15至30公分左右，浮力測試顯示4隻個體能夠獨立的在池中漂浮游泳，而且表現出明顯的依賴關係，在池子會聚集在一起或彼此呼喚。

    中華鯨豚協會評估後，虎鯨雖有輕微炎症反應，醫療團隊有給予必要的維生素與抗生素，同時虎鯨達野放標準，預計下午從八斗子漁港野放。

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

    昨天在新北八里擱淺的4隻虎鯨，經醫檢評估將在下午野放回大海。（基隆市產業發展處提供）

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