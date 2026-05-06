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    首頁 > 生活

    澎湖風櫃國小「把愛端上桌」小朋友親手料理美食表達對母親的愛

    2026/05/06 13:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    小朋友親手製作佳餚，送給偉大母親品嚐。（風櫃國小提供）

    小朋友親手製作佳餚，送給偉大母親品嚐。（風櫃國小提供）

    「把愛端上桌！」在5月充滿感恩與愛的季節裡，位於澎湖縣南端的風櫃國小，舉辦別具特色的母親節活動「童心感恩 歡喜辦桌」，邀請家長走進校園，共度笑聲與感動交織的親子時光。

    活動日校園化身為最溫暖的「幸福餐桌」，孩子們不只是參與者，更是用心的小主人，從親手製作卡片、準備驚喜，到與導師共同完成一道道充滿心意的料理，香氣四溢的「辦桌」佳餚，不僅是味覺的享受，更是一堂最真實的感恩課，讓孩子在動手做的過程中，體會家人日常付出的辛勞。

    最觸動人心的時刻，莫過於孩子們勇敢站上台前，念出寫給媽媽與家人的卡片內容。那一句句真摯而純粹的話語，讓現場不少家長紅了眼眶，溫馨氛圍瀰漫整個校園。

    除了感性的時刻，由老師精心設計的「親子默契大考驗」，讓家長與孩子透過趣味互動，重新認識彼此；隨著活動進入尾聲，親子們圍坐共享美食，輕鬆聊天、開懷大笑，幸福在空氣中緩緩流動。

    校長林妍伶表示，希望透過課程與活動設計，讓孩子學會「表達愛、理解愛、實踐愛」，將感恩化為行動，也讓家庭成為最重要的教育場域。感謝每一位熱情參與的家長、用心陪伴的導師，以及全力支持的行政團隊，讓這場母親節活動圓滿成功。

    風櫃國小校長林妍伶舉辦幸福餐桌，讓小朋友親手料理母親節美食。（風櫃國小提供）

    風櫃國小校長林妍伶舉辦幸福餐桌，讓小朋友親手料理母親節美食。（風櫃國小提供）

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