高雄表揚美力媽媽 動人故事暖心登場

徐榮枝以包容與愛維繫家庭關係。（高市社會局提供）

母親節將屆，高市社會局將於9日公開表揚40位「美力媽媽」，「新力媽媽」獲獎者為陳愛越、徐榮枝及邵江燕；給力媽媽為阮淑芳、李家儀、陳怡璇及陳王秀鳳，媽媽們背後都有段動人故事。

來自越南的愛越媽媽，全心照顧家中長輩，並積極進入校園分享家鄉美食及傳統舞蹈；榮枝媽媽來自中國湖北，以包容與愛維繫家庭關係，並主動關懷其他新住民姐妹；江燕帶著自閉的孩子走遍臺灣各地，也將自身經歷轉化為助人力量，並投入公益服務，協助弱勢家庭改善生活環境。

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給力媽媽家儀獨自照顧多重障礙女兒逾20年，為了能與孩子溝通，自學手語並取得高級證照，現則投入公益以自身經歷回饋社會。怡璇媽媽為了罹患罕見疾病孩子，積極學習並取得居服員及特教助理資格，永遠親力親為照顧，也陪伴孩子突破身體限制，參與各項科展與路跑活動。

高市社會局指出，高雄市目前已設置69處公托機構，今年將達85處，同時為了讓家庭有照顧替手已設置29處臨時托育服務，並首創於全國辦理24小時臨托服務據點，另為讓媽媽有最實質的應援，孕婦產檢乘車補助4月起由原先的28趟次提升至36趟次，每趟補助上限由180元調升至250元，補助金額從5040元調升至9000元，補助期限延長至預產期後1年內，讓孕婦產檢、回診及寶寶回診、打疫苗，都有貼心的支持。

李家儀長年照顧多重障礙女兒，自學手語並投入公益服務。（高市社會局提供）

陳怡璇為照顧罹患罕病的孩子辭去工作，並取得專業照顧資格投入服務。（高市社會局提供）

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