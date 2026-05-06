芥菜種會啟動「安居聯盟」 攜手企業助弱勢預防10大居住不利因子

芥菜種會正式成立「安居聯盟」，串聯修繕服務、家具家電與食品供應等跨領域企業永續資源，從源頭強化脆弱家庭的居住安全。（圖由芥菜種會提供）

脆弱家庭不只吃不飽的問題，居住方面也往往面臨不利環境，如漏水、壁癌、老舊電線、雜物堆積等，增加霉菌或PM2.5等隱性危害；基督教芥菜種會今（6日）攜手企業成立「安居聯盟」，將協助弱勢改善居家消防、防跌、健康、兒少學習等工程，從以往的災後修繕，前進到災前預防。

芥菜種會全球救助處處長吳秉翰分享「脆弱家庭居家安全支持計畫」指出，許多脆弱家庭不僅缺乏穩定的飲食與日用品，亦長期居住在漏水、壁癌、老舊電線電器，以及缺乏基本的學習與睡眠空間，雜物堆積增加致災風險的不利居住環境中，長期潮濕與通風不良易造成霉菌與PM2.5隱性危害，增氣喘、過敏性鼻炎風險。

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芥菜種會今年正式推動脆弱家庭居家安全修繕計畫，針對常見10大居住不利因子，發展「5大居家安全修復模組」，包括消防電氣安全、防跌無障礙、健康呼吸、守護兒少學習與結構安全，透過標準化與專業化施工，從源頭降低環境帶來的意外風險與健康問題。

芥菜種會今也成立「安居聯盟」，首波邀17個善心企業與醫院加入，包含家具、防火、食品、油漆、五金、床墊、廚具等公司，整合跨領域企業ESG資源，以「虛擬物資倉儲」概念，透過企業回饋機制持續累積備援資源，即時調度安全物資，並預計籌募1千萬元專款，用於修繕全台50戶脆弱家庭的居住環境，呼籲更多企業挺身而出，以實際行動發揮影響力，讓孩子能在穩定且安全的環境中成長，讓安全成為每個家庭可以期待的日常。

小杰阿公的家因漏水困境只能在客廳打地舖，芥菜種會團隊為其進行環境改善評估。（圖由芥菜種會提供）

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