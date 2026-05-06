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    首頁 > 生活

    終結數十年落石惡夢！ 雲林古坑草嶺公路牛奶科明隧道通車

    2026/05/06 13:44 記者李文德／雲林報導
    草嶺公路牛奶科段明隧道，6日正式通車。（記者李文德攝）

    草嶺公路牛奶科段明隧道，6日正式通車。（記者李文德攝）

    雲林古坑鄉草嶺村重要道路之一149乙線（草嶺公路）牛奶科段（6.3K），縣府獲中央約6150萬元的凱米颱風災後復建工程經費，加上自籌款共投入8700萬元建置1座明隧道，今（6）日正式通車。草嶺村長陳兵通表示，「牛奶科」每逢大雨必有土石流，嚴重影響交通，此隧道通車後對於運輸改善不少。

    149乙線牛奶科段因地質不穩定，每逢大雨或地震就有土石滑落情況，據村民表示，該段掉落的土石多數是直徑超過1公尺的大石頭，數十年來政府斥資重複植被、噴漿等方式整治，效果都有限。

    縣府交通工務局長汪令堯表示，前年凱米颱風又造成該路段大面積落石掉落，因此向中央提報納入災後復建計畫，順利獲得約6150萬元補助，此外縣府再自籌2500萬元，工程包括施作72公尺明隧道、改善110公尺長道路及下邊坡周邊整治。

    汪令堯指出，為徹底解決落石問題，因此也進行「上邊坡削坡工程」，將原有不穩定巨石削除，消除源頭風險，另外在明隧道上方多設1個緩衝平台，約2個足球場大，落石先減速流動，再順著地形滾到下邊坡。

    今縣府舉辦通車典禮，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺、賴明源、草嶺村長陳兵通等人出席剪綵。

    陳兵通表示，「牛奶科」過去每逢大雨必有土石流，但它不只是草嶺村門戶，還是南投竹山、嘉義阿里山及梅山等地往來之路，因此道路通暢與安全對至關重要，通車對於交通運輸改善不少；林慧如表示，「牛奶科明隧道」展現高品質與高效率的工程標竿，並特別趕在雨季來臨前完工，感謝各團隊努力。

    張麗善說，未來明隧道的維護管理將移交由古坑鄉公所接手，面對山區的各項天災挑戰，唯有透過公私協力、才能守護山林與家園。

    草嶺公路牛奶科段明隧道，6日正式通車。（記者李文德攝）

    草嶺公路牛奶科段明隧道，6日正式通車。（記者李文德攝）

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