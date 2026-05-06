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    首頁 > 生活

    團購助攻歐洲市場 台南芭樂首空運英國

    2026/05/06 13:29 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（左3）偕同產銷單位共同見證第1批台南芭樂外銷英國。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左3）偕同產銷單位共同見證第1批台南芭樂外銷英國。（台南市府提供）

    台南農產成功打進歐洲高端市場！在地台商社群發起跨海團購，今（6）日首批台南鮮果芭樂正式啟程空運英國，每顆售價達6.88英鎊（約新台幣295元），展現高端市場接受度。

    台南市府今年3月由市長黃偉哲率團參加英國國際食品展，將金鑽鳳梨、珍珠芭樂及紅心芭樂空運參展，深受國際買主與僑界青睞，展後買氣延燒。

    黃偉哲今日到場見證首批出貨，表示食品展帶動實際訂單，顯示行銷成果已轉化為商機，預期首批到貨後將引發後續追加訂單，未來不僅芭樂，鳳梨、芒果等農產也可望進軍英國及歐盟市場。

    他指出，台南農產已成功拓展日本高端市場，甚至發展出台灣下單、日本提貨模式，反應熱烈，未來將持續布局歐洲、亞洲及大洋洲，讓台南優質農產行銷全球。

    農業局表示，台南為農業重鎮，芭樂產量居全國第2，品質優良、口感清甜，透過食品展串聯英國台商，由社群「團媽」發起團購，快速累積訂單，成功切入華人市場並逐步擴展至當地消費族群。

    農業局長李芳林指出，歐洲屬高單價水果市場，有利台南農產走向高端定位。未來將結合貿易採購與社群團購雙軌策略，持續拓展國際通路，提升農民收益與品牌價值。

    今年3月的英國食品展，台南展售的紅心芭樂也非常受英國市場歡迎。（台南市府提供）

    今年3月的英國食品展，台南展售的紅心芭樂也非常受英國市場歡迎。（台南市府提供）

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