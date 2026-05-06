育兒媽媽最需時間 托育盟籲修法減少工時「不減薪」

托育及就業政策催生聯盟呼籲政府修法，將「性別平等工作法」第19條的「育兒家長每日可減少1小時工時，但應扣薪」內容改掉，達到「減少工時、薪資不減」。（圖由托育盟提供）

母親節將至，因雙薪家庭已成主流，多數媽媽每天必須在工作、接送、煮飯、洗澡、陪玩、哄睡之間疲於奔命，如今最好的母親節禮物就是「時間」，托育及就業政策催生聯盟呼籲政府修法，將「性別平等工作法」第19條的「育兒家長每日可減少1小時工時，但應扣薪」內容改掉，達到「減少工時、薪資不減」。

托育盟指出，衛福部2022年曾調查，幼兒家長高達37％曾遭遇育兒困難的感受，其中位居首位的困難，正是「沒時間陪孩子」，該結果清楚點出，工作與家庭蠟燭兩頭燒的困境下，「時間」已經是當代育兒家庭最稀缺的資源。

請繼續往下閱讀...

托育盟表示，勞動部今年起已發動育嬰留職停薪彈性化改革，開放以「日」為單位申請，幫助家長因應0到3歲孩子生病，或托嬰中心停托等突發的短期照顧需求，對此高度肯定，但仍要進一步解決家長日常問題。

托育盟呼籲，行政院跟立法院應針對現行的「性別平等工作法」第19條，「育兒家長每天可減少1小時工時，但應扣薪」的制度，實施4大改革，包含取消雇用30人以上的適用限制、適用子女年齡擴增至6歲、政府補助減少工時不扣薪的企業、家長請假的職業代理勞工也要給加給，並由政府補助。

托育盟認為，此修法方向將讓台灣育兒家庭獲得「有薪育嬰假以日申請」加「減工時不減薪」的雙重時間保障，並相信在制度鼓勵下，育兒爸爸也更有理由向公司老闆和同事說：「另一半要加班，所以我今天需要早1小時接小孩。」，讓更多人（爸爸、主管、同事）成為媽媽的神隊友，這才是應該給台灣媽媽的母親節禮物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法