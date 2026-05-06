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    首頁 > 生活

    解決水患 苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車

    2026/05/06 13:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總經費3230萬元，今（6）日正式完工通車，工程抬升橋面，盼能解決房裡溪易暴漲造成淹水，溪水淹過橋面，溢流甚至淹沒附近農田問題。

    苗栗縣長鍾東錦表示，2024年8月的一場強降雨，造成苑裡鎮災情嚴重，特別是南溪橋一帶因排洪能力不足，成為淹水重災區；鍾東錦強調，面對即將到來的颱風季，因近年氣候變遷，降雨熱區已不侷限於山區，例如近期雷雨最重災區位處後龍。

    鍾東錦強調，面對不確定的天氣挑戰，縣府將持續推動區域防洪計畫，不僅要做好橋梁改建，更要全面提升縣內的治水韌性，確保公共安全並落實交通平權。

    苗栗縣政府交通工務處指出，建後的南溪橋採鋼構I型梁設計，橋長延長至21.5公尺、寬度擴增至8.4公尺，配置雙向單車道；關鍵在於將橋梁及引道高度抬升達1公尺，有效滿足房裡溪治理計畫的排洪需求。此外，同步改善苗43-1線及引道護欄共224公尺，全面優化用路環境。

    南勢溪橋屬房裡溪上游重要橋梁，近年來因強降雨，導致房裡溪容易暴漲淹水，地方建議，為應付目前極端氣候導致的強降雨，南溪橋橋面抬升勢在必行；之前原計畫抬升橋面2公尺，但居民憂心容易造成行車視線不良，經溝通後縣府同意降低至1公尺，工程也順利推進。

    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡溪南溪橋改建完工通車。（記者蔡政珉攝）

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