台鐵玉里、三民間雜草火警 南北雙向列車延誤

台鐵花東線玉里、三民間發生雜草火警。（圖擷取自三鐵事故通報）

台鐵花東線鐵路玉里－三民區間中午在軌道邊發生雜草火警，因煙霧迷漫影響視線，其中472次新自強號在中午經火災路段時，因列車無法前行退回三民車站，在半小時後12點47分開車，北上南下列車均有延誤。

台鐵東區營運處表示，今天早上472次新自強號（員林往台東）南下在12點05分通過三民站，12點08分經過火警路段時，因為邊坡雜草起火引起濃煙，造成視線不良，因此整車退回三民站，在火勢控制後，列車已於12點47分開車。

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花蓮縣消防局指出，雜草火警火勢延著鐵軌土堤南北延燒，消防局獲報後由三民分隊派水車前往灌救，因軌道上方有高壓電線，為避免水柱噴射造成感電、觸電，請台鐵協助斷電後再進行滅火，火場在下午1點確定撲滅，起火原因仍待調查。

此外，花東線東竹段上午發生號誌故障，造成北上的台鐵401次普悠瑪號晚20多分抵達樹林站。

對此，台鐵表示，上午東竹段進行道叉木枕整套更換為耐腐朽的PC枕木，為既定的更換工程，由於更換完成後須進行測試，發生轉轍器調整不平整無法鎖定，因而觸發安全保護機制（號誌故障），最後變更運轉模式，透過人工模式確認閉塞區間清空，因此造成401次普悠瑪號延誤20多分鐘。

花蓮玉里三民車站貼出告示，因路線火災造成列車延誤，退回三民站的472次已經在12點47分開車。（圖擷取自三鐵事故通報）

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