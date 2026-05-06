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    首頁 > 生活

    送吃的還不夠 龍崎鳳梨好筍節再抽50吋大電視

    2026/05/06 13:09 記者吳俊鋒／台南報導
    配合產業文化活動，龍崎區農會將舉辦綠竹筍評鑑。（記者吳俊鋒攝）

    配合產業文化活動，龍崎區農會將舉辦綠竹筍評鑑。（記者吳俊鋒攝）

    台南鳳梨好筍季系列的龍崎產地活動本週六登場，公所攜手農會全力行銷地方特色，除了鮮果與料理的美食品嘗之外，更安排的摸彩，炒熱人氣，最大獎為50吋液晶電視，不要錯過。

    「龍崎馬上旺」暨綠竹筍評鑑產業活動本月9日將在當地的文衡殿舉行，公所與農會今天聯合造勢，各界貴賓出席代言，熱鬧宣傳。龍崎區長陳龍政表示，目前採收期，現在吃、最當令，活動期間不僅有鳳梨鮮果的品嘗，更準備筍片排骨湯大請客，美味行銷地方特產，邀請各界一起來盡情採買，吃、喝、玩、樂，歡度母親節。

    陳龍政說，當天展售會全力推廣地方優質的農特產，也策劃系列的精彩表演與闖關遊戲來助興，帶動買氣，更準備摸彩活動，感謝文衡殿熱情相挺，讓民眾有機會將最大獎50吋液晶電視帶回家，建議可順遊虎形山公園、牛埔農塘，以及崎頂老街等，感受當地自然、人文的風情魅力。

    龍崎區農會總幹事林韋如指出，活動當天配合舉辦綠竹筍評鑑，邀請產銷班員大PK，品牌行銷，推廣地方特色。區農會推廣部主任董啟聖提到，龍崎綠竹筍栽種面積約300公頃，當地砂質壤土為主，收成品質好，目前頂級品在台北拍賣價格每公斤達400元，行情看俏。

    鳳梨好筍季龍崎產地活動9日在文衡殿登場，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

    鳳梨好筍季龍崎產地活動9日在文衡殿登場，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會展示系列的竹筍加工產品。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會展示系列的竹筍加工產品。（記者吳俊鋒攝）

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