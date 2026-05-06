台灣9000萬個Threads帳號「真相曝光」！ 原來是美國公司算錯

上個月一份國外研究數據披露，僅有2300多萬人口的台灣，竟創設了超過9000萬個帳號，消息一出引發社群討論。（圖擷取自Threads）

Threads是目前台灣民眾最愛使用的社群平台，使用比例高居世界第一。然而，上個月1份國外研究數據披露，僅有2300多萬人口的台灣，竟創設了超過9000萬個帳號，消息一出引發社群討論。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，這份來自美國市場研究公司Resourcera的原始報告誤植數據，該公司隨後也澄清計算有誤，該數據應該是「流量」並非「用戶」。

TFC近日發布報告表示，網路上近期盛傳「9486萬帳號」的數據，來自美國市場研究公司Resourcera的統計文章。該文章分析指出，Threads每月活躍用戶有4.5億人，而台灣是全球參與度最高的國家，貢獻了21.08%的流量次數。在4月20日前的版本，還提到了各國的「用戶人數」（Threads Users），台灣被標示有9486萬（94.86 Million）用戶。然而Resourcera在4月21日就補充說明，表示報告的用字並不精準，該數據應該是「流量」並非「用戶」，並在同日更新網頁中的內容，將部分欄位刪除。

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TFC表示，Meta其實沒有公開各個國家的帳號數量，在這份報告中，誤將「活躍人數」跟「流量次數」混淆計算，最終得出錯誤結果。即9400多萬的結果是將「活躍用戶人數」跟「台灣流量佔比次數」相乘。另外，專家也解釋，活躍人數是算人頭、流量是算次數，單位不同的兩個數字不能這樣計算。

此外，TFC指出，「66.12%的民眾利用電腦使用Threads」的結果，則源自於美國數位行銷公司Semrush，但是該項數據沒有計算到「使用APP」的用戶。統計該項數據的Semrush公司指出，流量僅有統計使用網頁版（threads.com）的使用者，如果是使用手機APP登入的用戶，則不會被計算進去，因此與實際狀況有落差。

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