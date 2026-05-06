北市泰市場民眾反映用餐後不適 業者致歉展開調查

民眾反映前往自助餐廳「泰市場」用餐後上吐下瀉，北市衛生局今天表示，已接獲2例疑似食品中毒通報。業者表示，對造成顧客不安致上關懷與歉意，已展開調查。（資料照）

民眾反映前往自助餐廳「泰市場」用餐後上吐下瀉，北市衛生局今天表示，已接獲2例疑似食品中毒通報。業者表示，對造成顧客不安致上關懷與歉意，已展開調查。

根據業者官網介紹，晶華國際酒店集團旗下自助餐廳「泰市場」坐落於台北市大直，是以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳。但有民眾在Google評論區反映，4月29日晚餐後出現腸胃炎、頭痛、全身痠痛等症狀。

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對此，台北市衛生局表示，分別於1日、2日晚間接獲新北市衛生局轉知醫院通報民眾各1人疑似食品中毒，累計2人於4月29日晚餐用餐後，於4月30日上午8時左右發生腹痛、發燒、腹瀉等身體不適症狀就醫。

衛生局表示，2日派員至供膳現場稽查，發現人員備餐未戴口罩1項缺失，已責令5月5日前完成改善，最快今天複查，複查如仍不符規定，依違反食安法規定辦理。而由於無同批剩餘食品，此案無採樣送驗。

晶華酒店則表示，對於近日有顧客反映於泰市場用餐後出現身體不適的狀況深感關切，並對造成顧客不安致上誠摯的關懷與歉意，已在第一時間主動聯繫顧客關心身體狀況，提供必要的協助與關懷。

晶華酒店說，一向將食品安全與顧客健康視為首要原則，除主動配合衛生局2日的現場稽查，也全程依照指示即刻展開相關調查，目前已針對相關從業人員進行檢體採檢與化驗，以協助釐清事件原因。

針對外界關注是否為網傳諾羅病毒感染，晶華酒店表示，仍有待衛生主管機關檢驗結果確認，將審慎以對，並不預設任何結論，餐廳亦同步強化食安作業流程與環境衛生管理，全面檢視各項細節，務求提供安全無虞的用餐環境。

晶華酒店表示，將持續配合主管機關調查進度，並秉持負責任與審慎的態度，適時對外說明相關情形。

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