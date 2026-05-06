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    首頁 > 生活

    愛爾麗爆針孔攝影機 衛福部：若違醫療法可重罰25萬

    2026/05/06 12:54 記者林志怡／台北報導
    女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝社群網站）

    女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝社群網站）

    愛爾麗醫美集團旗下診所近期爆出煙霧偵測器藏針孔攝影機爭議，且已有不只一家診所診間內發現具攝影功能的煙霧偵測器。衛福部醫事司強調，在診間等涉及患者隱私的空間內，需經患者同意方可攝影，否則將違反「醫療法」相關規範，最高可處25萬元罰鍰，衛福部也將行文縣市衛生局進行查核。

    愛爾麗診所新北板橋店驚爆煙霧偵測器內藏針孔攝影機，網友指控日前前往該診所進行體雕，但在診療間換衣服時，發現天花板角落有不明裝置，且疑似藏有攝影鏡頭，診所人員堅稱該裝置是煙霧偵測器，但該名網友堅持報警，警方到場後確認裝置內有攝影機，後續依妨害秘密罪展開偵辦。

    除檢警對愛爾麗分布於各縣市的18間診所進行調查外，今日台中衛生局也赴轄區內診所調查，並發現該集團的2家診所也裝有具攝影功能的煙霧偵測器。

    對於診所裝設監視器一事，醫事司副司長劉玉菁指出，診所內如大廳等公共空間可裝設監視器，但進入診間等涉及病人隱私的空間時，若基於任何考量需要錄影，一律要告知患者，並取得雙方同意，否則將違反「醫療法」第72條等隱私規範予以處罰。

    劉玉菁說，近期診所診間安裝監視錄影器一案，衛福部正式行文全台愛爾麗分店所在縣市，要求衛生局展開查核，確認醫療院所是否在錄影前徵求患者意見並取得同意，並了解院所的錄影目的、有無外洩情況等，平時衛生局也會對轄區內的醫療機構進行督導考核，並依據其轄區內的情況安排考核重點。

    依據「醫療法」第72條規範，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏，若有違反情事，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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