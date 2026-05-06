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    首頁 > 生活

    高雄國小周邊疑售來路不明零食 衛生局加強稽查最高罰300萬

    2026/05/06 12:42 記者黃良傑／高雄報導
    高雄國小周邊疑售來路不明零食，衛生局加強稽查最高罰300萬。（網友kelly_fung.914提供）

    高雄國小周邊疑售來路不明零食，衛生局加強稽查最高罰300萬。（網友kelly_fung.914提供）

    高雄市衛生局今（6）日接獲民眾反映，部分國小周邊疑有攤商販售來源不明零食，衛生局將與教育局聯繫，加強派員無預警前往校園周邊查察，一旦查獲違規屬實，依法處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並將違規產品沒入銷毀。

    衛生局表示，任何民眾均不可販售無輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，且分裝須符合「食品良好衛生規範準則」，並依《食品安全衛生管理法》相關規定，輸入食品應向食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

    衛生局表示，業者應依《食品安全衛生管理法》向食品藥物管理署申請查驗，並申報、標示輸入產品有關資訊，以確保產品符合我國食品安全衛生相關規定。

    如販售未完整標示，或未經完成輸入食品查驗程序的食品，且拒不提供來源商，依規定可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄。

    如經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄，另依據同法第18條食品添加物之品名、規格及使用範圍、標準限量須符合中央規定，違者命限期改正，屆期未改處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    衛生局提醒民眾，民眾若買到問題產品應立即向衛生局檢舉，倘有消費爭議問題，可撥打消費者專線1950，以協助洽業者進行協調。

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