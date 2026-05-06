AI建構防災韌性 新北智能災害應變中心今年完工

新北市災害應變中心將升級為智能化應變中心，提升防救災應變處置能力。（記者賴筱桐攝）

全球面臨極端氣候威脅及複合性災害的嚴峻挑戰，新北市政府在三重區興建第二行政中心（簡稱二辦），其中消防局將建置智能化災害應變中心，跨局處整合公安、治安、食安、道安四大面向及十大核心系統，打造「一站統御」的全方位聯防指揮中心，預計今年完工，有助於提升災害預防及救災應變能力，守護404萬名市民安全。

新北市長侯友宜今天在市政會議指出，新北市有如台灣的縮影，極端氣候、複合型災害越來越多，對於落實減災、防災及情資整合，新北市將建構更完整的防護系統，即將落成的第二行政中心，將打造智能化災害應變中心（EOC），整合消防局等5個單位及10大核心系統，希望以AI智能和數位科技，建構新北市的防災韌性。

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消防局長陳崇岳表示，消防局建構「智能科技─3E系統」，整合EMIS災害管理資訊系統、EDP智慧指揮監控平台及新北災訊E點通，成功將AI創新技術落實於第一線指揮調度。為提升決策效率，將在二辦打造智能化EOC，設置全新弧形大螢幕，呈現各類災情資訊，供指揮官及幕僚決策使用，座位空間分成9大區域，可依災害類別調整使用方式。

陳崇岳說，智能化EOC橫跨警察、交通、衛生、水利及消防5個局處，整合公安、食安、治安、道安4大面向，並結合10套核心系統，包括警察局監控與即時影像、火場影像、智慧運輸、智慧防汛、食安監控、食品查驗、傳染病監測等，打造「一站統御」的全方位聯防指揮中心，指揮官坐鎮其中可掌握各類案件情資、運籌帷幄，做出精準決策判斷，強化災害應變處置能力。

此外，將建置全國首座災害應變指揮學院（DRCA），成為各級防救災人員的訓練基地，融合VR沉浸式體驗、AI互動輔助與場景編輯器，還能重現歷史災害案例，提供擬真的救災應變訓練環境，提升學習效能。

消防局將在新北第二行政中心打造智能化災害應變中心，整合5個局處、10套核心系統，預計今年完工。圖為模擬圖。（消防局提供）

新北市近年運用AI科技提升防救災能力，建構韌性城市。（記者賴筱桐攝）

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