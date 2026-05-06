毒駕案和致人死傷多了 陳世凱：修法「駕駛、乘客」連坐開罰

立法院交通委員會審查115年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位預算，交通部長陳世凱列席備詢。（記者田裕華攝）

吸毒後駕駛案件數和致人死傷的問題越來越嚴重，交通部長陳世凱今天（6日）表示，支持把毒駕的刑罰罰則修得更重，並預計下週一和內政部討論，朝酒駕和毒駕脫鉤，並朝「駕駛、乘客」連坐處分方向修法。

酒駕罰則提高、宣導酒後不開車後，酒駕案件數、致人死傷數逐年下降，不過新問題是吸毒後駕駛，案件數和致人死傷數逐年提高。立法院交通委員會今天舉行預算質詢，立委要求交通部是否將酒駕、毒駕脫鉤，把毒駕單獨提高罰則。

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立委萬美玲指出，從2024年起，毒駕案件增加非常快速，2024年有2619件，去年暴增到8659件，今年1月到3月就有3223件，「酒駕案件數和致人死傷數已經逐漸下降，但毒駕問題慘不忍睹，現在罰則很雷同，未來是否要把毒駕的罰則單獨提高？」

陳世凱表示，他下週一要和內政部開會討論，是否要把毒駕的刑罰罰則單獨提高，「吸毒就已經有罪了，吸毒後又開車傷害別人，罪責要跟酒駕不一樣」。

陳世凱表示，下週一和內政部開會，討論是否要讓毒駕「駕駛、乘客連坐處罰」，毒駕的刑法罰則怎麼提高也會一併討論，會朝連坐部分，「過去抓毒駕沒有像酒駕那麼嚴厲，現在已經拉到一樣嚴厲，而吸毒有罪、又開車傷害，罪責要跟酒駕不一樣，要提更高」。

毒駕在「行政處分」較為嚴苛，初犯即吊銷駕照，酒駕初犯通常為吊扣，且罰鍰直接從最高額12萬元起跳。但在刑法公共危險罪部分，酒駕、毒駕則雷同，基本刑責（未肇事）為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

致人重傷處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；致人於死處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；10年內累犯加重處罰，肇事致死最高可處無期徒刑。

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