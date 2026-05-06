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    首頁 > 生活

    攜手企業、宗教單位 新北19個偏遠學校導入AI智慧閱讀機

    2026/05/06 12:32 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局推動「2026 e起閱讀」計畫升級，與餐飲集團、宗教單位合作，協助19所偏鄉及非山非市學校導入AI智慧閱讀機。（新北市教育局提供）

    新北市教育局推動「2026 e起閱讀」計畫升級，與餐飲集團、宗教單位合作，協助19所偏鄉及非山非市學校導入AI智慧閱讀機。（新北市教育局提供）

    新北市教育局推動「2026 e起閱讀」計畫升級，與餐飲集團、宗教單位合作，協助19所偏鄉及非山非市學校導入AI智慧閱讀機。教育局長張明文指出，盼藉由科技融入閱讀教學，提升孩子自主學習與閱讀理解能力，讓教育平權從閱讀扎根，未來4年，市府將投入1.5億元推動「圖書館智慧升級計畫」，朝「校校有AI智慧圖書館」的目標邁進。

    張明文說，「百業助愛閱讀計畫」邁入第二年，今年透過「行星─衛星」策略，以核心學校帶動周邊學校共同成長，並結合AI語音助理、SR適性閱讀系統及RFID自助借還書設備，協助學生依照閱讀能力找到適合自己的書；這次計畫由八方雲集集團捐贈12校、台灣金山財神廟慈善會支持7校，共同挹注閱讀資源。。

    參與計畫的中角國小校長童新峯表示，AI智慧閱讀機能依照學生閱讀歷程，推薦適合閱讀書籍，並記錄閱讀軌跡、提供即時回饋，讓閱讀變成互動學習歷程；學生黃彥化則說，選書變得像闖關一樣有趣，「只要有空就想跟閱讀機互動」，閱讀更有趣，也更有成就感。

    教育局補充，為呈現閱讀推動成果，市府同步於新北學BAR推出紀錄影片《在山與海之間，我讀到世界》，以山區、海濱學校孩子的閱讀日常為主軸，呈現孩子如何透過閱讀打開視野，也看見科技成為陪伴學生成長的助力。

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