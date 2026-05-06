為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市綠色消費拿好康 5場次送好禮

    2026/05/06 12:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

    新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

    購買綠色標章產品還能集點拿好禮及折抵餐飲住宿費用！新竹市環保局從5月10日到6月7日，與5間綠色商店辦理「馬上購綠點亮綠生活」綠色消費促銷活動，共5場次。活動期間，只要在指定日期購買綠色標章產品，完成環保集點APP會員註冊，即可獲得環保綠點2000點及環保標章宣導品1份；還可折抵餐飲住宿費用。綠色消費拿好康就是現在。

    環保局表示，此次綠色消費促銷活動規劃5場次，現場將設攤提供環保集點APP註冊服務，協助市民簡易操作手機，輕鬆賺取獎勵。活動贈送的「環保綠點」，每100點可折抵1元消費，可在四大超商、美廉社等通路兌換綠色產品或折抵餐飲住宿費用。活動場次分別是5/10（週日）愛買巨城店、5/17（週日）國防部新竹福利站、5/24（週日）億客來生鮮市場、5/31（週日）國防部光復福利站及6/7（週日）Homebox好博家，時間皆為9時至15時，獎品贈完為止。

    環保局表示，竹市綠色採購Facebook社群專頁會不定期分享淨零綠生活相關宣導與活動文章，邀市民來落實節能減碳，一起享受綠色消費新生活。

    新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

    新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播