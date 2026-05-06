竹市綠色消費拿好康 5場次送好禮

新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

購買綠色標章產品還能集點拿好禮及折抵餐飲住宿費用！新竹市環保局從5月10日到6月7日，與5間綠色商店辦理「馬上購綠點亮綠生活」綠色消費促銷活動，共5場次。活動期間，只要在指定日期購買綠色標章產品，完成環保集點APP會員註冊，即可獲得環保綠點2000點及環保標章宣導品1份；還可折抵餐飲住宿費用。綠色消費拿好康就是現在。

環保局表示，此次綠色消費促銷活動規劃5場次，現場將設攤提供環保集點APP註冊服務，協助市民簡易操作手機，輕鬆賺取獎勵。活動贈送的「環保綠點」，每100點可折抵1元消費，可在四大超商、美廉社等通路兌換綠色產品或折抵餐飲住宿費用。活動場次分別是5/10（週日）愛買巨城店、5/17（週日）國防部新竹福利站、5/24（週日）億客來生鮮市場、5/31（週日）國防部光復福利站及6/7（週日）Homebox好博家，時間皆為9時至15時，獎品贈完為止。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，竹市綠色採購Facebook社群專頁會不定期分享淨零綠生活相關宣導與活動文章，邀市民來落實節能減碳，一起享受綠色消費新生活。

新竹市環保局辦綠色消費拿好康活動，共5場次，除送好禮，還可獲綠色消費的環保綠點數，可折抵餐飲住宿費用。（圖由新竹市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法