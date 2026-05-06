彰化黃金帝國拆完了 員林「最老玩具店」卻爆紅

圖左是拆除後的黃金帝國；圖右是拆除前，網友靠「民生玩具店」辨識出員林市區。（記者顏宏駿攝及資料照）

彰化員林「黃金帝國」從去年4月25日開始進行拆除工程，目前幾乎拆除完畢。有人把拆除後的街景PO到網路，意外讓「員林最老的玩具店」爆紅，因為拆除後的「市區天際線」驟然改變，老員林人已不識照片中的員林街景，而靠著玩具店的招牌，才確定「這裡是員林市區無誤」。

黃金帝國拆除工程歷經1年，目前已近完工，以前遊客步出員林火車站，正對黃金帝國，街市的視線被阻擋，但現在竟可以可以從火車站直視八卦山脈。

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日前有網友拍照PO到網路「這裡是員林哪裡？」，許多老員林人竟然不知這是黃金帝國拆除後的市區，這張照片的另一亮點是「民生玩具店」，這是員林最老的玩具店，是老員林人的回憶，不少網友因它而辯識出拆除後的黃金帝國。

「玩具店」算是「時代的眼淚」，但「民生玩具店」竟比黃金帝國的命還硬，它隔壁的三角店曾是員林的「地王」，開過遠傳電信、全國電子等知名連鎖店，但隨著商圈轉移一一收攤，唯有「民生玩具店」屹立不搖。

該店的老闆說，他們創立於1966年，當時員林警分局派出所和消防隊都在旁邊，直到1980年才蓋黃金帝國。

老闆說，玩具店的經營變化相當大，早年他們就像「委託行」從日本買洋娃娃或發條汽車販賣，因為地理位置好，累積許多老顧客，不管玩具市場如何變化，他們都沒有受影響，但近10年「網路店」的興起，對他們造成衝擊，還好很多老顧客都已經當阿公了，仍帶著孫子來買玩具，而他們也會根據時代潮流轉換販售的商品。

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