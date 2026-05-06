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    首頁 > 生活

    宜蘭低碳寺廟認證25處宗教場所通過 實踐友善祭祀綠生活

    2026/05/06 12:17 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭已有25處宗教場所取得環保低碳寺廟認證，圖為礁溪龍潭三皇宮的LED光明燈。（圖由宜縣環保局提供）

    宜蘭已有25處宗教場所取得環保低碳寺廟認證，圖為礁溪龍潭三皇宮的LED光明燈。（圖由宜縣環保局提供）

    宜蘭縣推動環保低碳寺廟認證作業，已有25處宗教場所取得認證，像是宜蘭五穀廟改採環保禮炮機，壯圍補天宮使用環保金爐，礁溪龍潭三皇宮用LED光明燈，縣府將持續透過補助方式，鼓勵縣內立案寺廟採友善祭祀落實減碳。

    宜蘭縣政府環保局今天（6日）指出，宜縣環保低碳寺廟認證與評核項目，包括紙錢減量及集中燒、線香減量、鞭炮減量、使用LED節能照明燈具，其中以紙錢及線香減量為主要推動重點，採用環保餐具、省水設備、電子蠟燭，也納入加分項目，認證計畫內容可上環保局官網查詢，網址：https://pse.is/LC0428。

    此外，環保局希望更多宗教場所投入環保減碳，制定宜蘭縣補助民間團體辦理環保低碳寺廟計畫，補助環保餐具、重複性餐具清洗設備、節能照明設備經費，今年申請作業將在5月31日截止，相關資訊公告在官網，網址：https://pse.is/0531cc。

    宜蘭縣環保局長許嘉琦說，宜蘭縣宗教活動興盛，經由認證制度、補助機制雙管齊下，協助寺廟落實低碳措施並參與認證，期盼宗教場所發揮帶頭示範效果，朝向2050淨零城市目標邁進。

    宜蘭五穀廟使用的環保禮炮機。（圖由宜縣環保局提供）

    宜蘭五穀廟使用的環保禮炮機。（圖由宜縣環保局提供）

    壯圍補天宮的環保金爐。（由宜縣環保局提供）

    壯圍補天宮的環保金爐。（由宜縣環保局提供）

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