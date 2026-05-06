新竹聯工化學惡意排劇毒汞廢水起訴 環團籲別讓喝好水成政治口號

新竹市有惡意排劇毒汞水的廠商遭起訴，台灣乾淨水聯盟民團今到市府前遞建議書，由環保局收下建議書。（記者洪美秀攝）

新竹地檢署日前起訴新竹市「聯工化學」案，揭露該廠商長期惡意排放劇毒汞廢水、管線僅以塑膠袋包紮的荒謬行徑。台灣乾淨水行動聯盟等多個民間環團，今天齊赴新竹市政府遞交「新竹市廢水及汙水排放管理推動委員設置及運作要點修正建議書」，要求市府真正改善水質，別讓「喝好水」成為政治口號。市府回應會持續蒐集民意與專家建言，完善制度設計。

公投領銜人暨台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，2021年「喝好水」公投以13萬1816票通過，歷經多年努力，「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」2025年核定。如今委員會設置及運作要點進入關鍵審議階段，但草案仍有重大缺失。以聯工化學案來說，凸顯現行制度只有裁罰，卻缺乏要求污染改善的工具，聯盟提出多項修正建議，包括提高會議頻率至每季1次，或賦予五分之一委員連署即可召開臨時會；明定公開實施計畫、會議紀錄與執行情形；政府須逐條書面回應委員建議；並建立專家學者及民間團體遴選機制。

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新竹市公害防治協會代表鍾淑姬回憶，1987年水源里居民圍廠李長榮化工抗爭污染事件，如今卻再見農地汞汙染，籲市府啟動流行病學調查，釐清污染是否對居民健康造成長期影響；台灣樹人會潘翰彊則主張，自治條例相關實施計畫與委員會資料應全面透明公開。

市府說明，目前委員會草案已送議會審議，規畫外聘專家與民間團體席次占7成，官派委員不超過三分之一，將透過資訊公開、水質監測及跨局處合作，強化飲用水與灌溉水安全；未來也會公開實施計畫、會議紀錄及執行情形，蒐集各界建議，完善制度設計。針對會議頻率不足，後續將交由推動委員會共同決定啟動條件。

新竹市有惡意排劇毒汞水的廠商遭起訴，台灣乾淨水聯盟民團今到市府前遞建議書，籲市府別讓喝好水成政治口號。（記者洪美秀攝）

新竹市有惡意排劇毒汞水的廠商遭起訴，台灣乾淨水聯盟民團今到市府前遞建議書，市議會時代力量黨團也前往支持聲援。（記者洪美秀攝）

新竹市有惡意排劇毒汞水的廠商遭起訴，台灣乾淨水聯盟民團今到市府前遞建議書，市議會民進黨團也前往支持聲援。（記者洪美秀攝）

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