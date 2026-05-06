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    首頁 > 生活

    創世照護人員不足靠設備協助 建商捐40萬助植物人安全移位

    2026/05/06 12:27 記者劉人瑋／台東報導
    東堡建設公司雖來自高雄，卻長期支持台東公益與藝文。（記者劉人瑋攝）

    東堡建設公司雖來自高雄，卻長期支持台東公益與藝文。（記者劉人瑋攝）

    為了讓植物人獲得更安全的照護環境，東堡建設公司捐贈40萬元予創世基金會台東院，用於建置院房「懸吊式電動移位設備」及添購移位吊帶。希望拋磚引玉，邀請社會各界一同協助，讓每間院房都能建置電動移位設備，給植物人及辛苦的照護人員最溫暖的支持與幫助。

    此次善舉是由無盡雅集會榮譽理事長、知本芙儷渡假酒店顧問楊玉鏲牽線促成。楊玉鏲在了解創世台東院亟需建置院房移位設備後，深感照護人員的辛勞，便向無盡雅集會榮譽顧問、同時也是東堡建設及知本芙儷渡假酒店負責人蔡清陽分享創世需求。

    楊玉鏲說，蔡清陽先生得知情況，立即以東堡建設名義捐贈40萬元，「老闆答應得十分爽快，創世的設備僅要30萬，但想到相關耗材，公司又再加碼10萬」，雖然建設公司本在高雄，但在台東也深耕多年，除了有產業在此，對於在地藝文活動、社福也多有贊助，這是為創世台東院建置一間院房的電動移位設備及添購移位吊帶，希望能拋磚引玉、吸引更多贊助。

    創世台東院院長王宣云表示，院內植物人長期臥床，日常移位需多名照護人員協助。電動移位設備可以協助院民從床上到輪椅及洗澡床之間安全移動，不僅能降低移動過程中跌落的風險，也能減輕照護人員長期搬運造成的身體負擔。

    照服員許淑琴說，以往都是2人一組才能更安全協助植物人翻身、照顧、洗澡，但台東許多社福機構從照服員到社工都缺人，往往要等同伴有空、湊足2人才能行動，十分耗時，如今只需1人就能獨立作業，建設公司捐款對於照顧植物人實在是及時雨。

    「懸吊式電動移位設備」，設備置於滑軌，下方物件將對象抬高後移動指定區域。（記者劉人瑋攝）

    「懸吊式電動移位設備」，設備置於滑軌，下方物件將對象抬高後移動指定區域。（記者劉人瑋攝）

    楊玉鏲表示，提到要支持創世基金會所需，飯店負責人直接答應還追加捐款、認領一房設備。（記者劉人瑋攝）

    楊玉鏲表示，提到要支持創世基金會所需，飯店負責人直接答應還追加捐款、認領一房設備。（記者劉人瑋攝）

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