東勢高工設計群學生作品展 即日起在東勢林業文化園區展出至6/14

東勢高工設計群學生作品展開幕。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署與台中市立東勢高工攜手合作，今天起至6月14日止，在東勢林業文化園區「修理工廠」舉辦第五屆設計群學生作品展。這次展覽以「數位科技、循環經濟、在地永續」為核心，展出逾百件融合專業技能與人文關懷的精彩作品，充分展現學生豐沛的設計量能。

這項作品展今天在林業保育署台中分署分署長張弘毅與東勢高工校長周文松主持下開幕！張弘毅表示，東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，自2022年啟動與東勢高工合作辦理學生作品聯展，今年已邁入第5年，透過與學界合作打造優質展示平台，激發學生將設計專業轉化為對社會議題與實踐環境永續的行動力。

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這次展覽亮點之一為建築科學生利用回收木料進行循環經濟創作，包括實體模型、木構景觀穹頂模型、建築素描及使用水庫淤泥後製而成的樂土結合矽膠翻模製成的作品，呈現學生對環境議題的敏銳觀察，並運用在地素材養成永續和綠色設計能力。

家具設計科則展出立體造形木梳、木盤及手機音箱等作品，結合數位化機械精準加工技術結合傳統木工技巧，呈現出實用美感與科技精準度的木創工藝。

室內空間設計科呈現紮實的空間模型製作與3D模擬視覺化設計實力，其中高三專題作品「昕夕」，更以關注社會議題與深厚人文關懷，榮獲「2026年全國高中職專題製作競賽」優勝殊榮。

東勢高工設計群學生作品展開幕，並頒獎給傑出學生。（林業署提供）

東勢高工家具設計科展出立體造形木梳、木盤及手機音箱等作品。（林業署提供）

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