北市爆安鼠之亂 台中廚餘之亂未解 民憂恐引鼠患

市議員陳淑華（右起）與陳俞融質疑台中廚餘之亂恐引鼠患危機。（記者蘇孟娟攝）

台北市及新北市接連爆發漢他病毒感染個案，「安鼠之亂」引關切，台中市議員陳俞融、陳淑華憂台中有廚餘之亂未解，恐成鼠患溫床，但高雄及台南也已緊急動員「防鼠未然」，台中還老神在在不見動靜，促市府不能被動等鼠患爆發才來滅火；台中市長盧秀燕則指出，台中自前年爆出漢他個案後均加強環境維護，去年迄今未再傳漢他個案，也注意到台北市、高雄市問題，除了例行性環境清潔外，也會加強環境清理，確保漢他病毒不會發生。

台北爆「安鼠之亂」，繼台北市長蔣萬安宣佈進行全市大清消後，包括高雄市長陳其邁也宣佈將進行環境清消，但多名議質疑台中市府明明有廚餘之亂及垃圾太空包之亂，卻一片靜悄悄。

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陳俞融指出，台中去年爆非洲豬瘟後影響所及是一般家戶廚餘不能養豬，廚餘去化與管理問題接連出狀況，形成廚餘之亂，包括有清潔隊在北屯路邊偷倒廚餘水等亂象，憂未及時處理或被亂倒的廚餘，恐成老鼠溫床。

陳俞融說，雙北接連爆發漢他病毒感染個案，民眾人心惶惶，除台北之外，包括高雄市長陳其邁昨日已指示跨局處加強防治，台南市長黃偉哲也成立漢他病毒防治專案推動小組，參照登革熱跨局處防疫模式建立聯防機制，但台中廚餘管理破洞，未見相關防治作為，促加速亡羊補牢，不能等鼠患爆發才來滅火。

陳淑華也指出，杜絕老鼠吃食是防治鼠患的首要任務，但盧市府垃圾、廚餘問題處理不力，大里垃圾山、文山垃圾太空包堆置場等，全是鼠患溫床，促市府積極將大里、文山垃圾場要列為防治重點，防鼠患於未然。

盧秀燕稱自前年傳漢他個案後加強環境維護，去年迄今未再傳個案。（記者蘇孟娟攝）

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