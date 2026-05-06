安幸福巴士新車啟航！中央與地方攜手強化偏鄉交通平權

泰安幸福巴士新車啟航！中央與地方攜手強化偏鄉交通平權。（苗栗監理站提供）

苗栗縣泰安鄉公所於今（6）日盛大舉行「幸福巴士」新車啟航儀式。在交通部公路局、新竹區監理所與苗栗縣政府的共同努力下，成功爭取汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車投入營運。

泰安鄉公所表示，泰安長年受山區地形限制，在既有客運業者因虧損停駛後，部落面臨交通中斷風險，公所自2016年起推動接駁服務並升級為幸福巴士，至今已邁入第10年。今年以「幸福十年 泰安同行」為主題，展現中央與地方攜手改善偏鄉交通的成果，確保該服務持續成為居民就醫、洽公與學子通學的交通命脈。

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此次投入的新車將服務於兩大跨區路線。其中「南三線」往返天狗部落至卓蘭鎮公所，途經梅園、象鼻、士林等站點，並可銜接台中市公車253路線強化對外連結 ；「北五線」則行駛五條支線串聯錦水、八卦、清安、中興等地，銜接大湖市區醫療與生活機能，並特別規劃學生專車優先保障通學安全。 泰安鄉公所強調，透過新車能量注入，將有效縮短山區距離，落實交通平權。

新竹區監理所表示，目前已於苗栗縣10個鄉鎮推動幸福巴士，未來將持續完善路網。 泰安鄉幸福巴士收費採公所自付，不限距離與次數，歡迎民眾多加利用，共同朝「在地安老、在地幸福」的目標邁進。

泰安幸福巴士新車啟航！中央與地方攜手強化偏鄉交通平權。（苗栗監理站提供）

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