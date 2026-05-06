新北市圖週末活動多 「閱讀抓周」、「寶寶爬爬樂」免費報名

新北市立圖書館「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味遊戲增加親子互動。（記者翁聿煌攝）

新北市最受家長歡迎的超萌寶寶活動「閱讀抓周」，將於9日（六）、10日（日）在新北市立圖書館總館登場，搭配5月份起跑的「2026新北市嬰幼兒閱讀起步走」系列活動，今年圖書館加碼推出閱讀抓周、寶寶爬行挑戰與BABY限定的職業興趣閱讀體驗展等趣味親子活動，即日起免費開放報名，參加活動還可以獲得內含寶寶觸覺球及幼幼大積木的新北市圖獨家「書福袋」，歡迎家長陪寶貝們一起到圖書館享受親子共讀的樂趣。

新北市圖為推廣親子閱讀推出「從0到無限∞閱讀抓住寶寶的未來」嬰幼兒閱讀系列活動，近百場免費的嬰幼兒五感閱讀、寶寶故事劇場、親子共讀示範、幼兒讀書會、閱讀名人講座以及孕媽咪讀書會等適合親子同樂的閱讀活動，將於9日起至11月底在全市各區圖書分館陸續展開。

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5月9、10日於總館登場的「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的「閱讀抓週」與「寶寶爬行」親子活動，為寶貝留下美好的成長紀念，同時讓父母親體驗親子共讀的美好，新北市圖館長吳佳珊表示，周歲的孩童在行動、語言上，開始邁入不同的發展與學習階段，早期閱讀不僅可以增進父母及孩子的關係，更可以培養孩子對於書本及閱讀的喜愛，因此圖書館也為嬰幼兒打造適齡的遊戲活動與專家親職講座，鼓勵父母親多陪寶貝閱讀，一起展開親子閱讀初體驗，詳細活動資訊請至新北市立圖書館資訊網查詢。

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