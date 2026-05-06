資源循環推動法修法一讀 推「產品數位護照」溯源再生比例

環境部「資源回收再利用法」修法草案通過立法院一讀，立院社福衛環委員們跟環境部官員合影留念。（記者吳柏軒攝）

環境部推動「資源回收再利用法」修法草案，由立法院社會福利及衛生環境委員會審查，今（6日）通過一讀程序；除了該法未來將改成「資源循環推動法」之外，其中第22條也賦予環境部得指定公告物品或包裝容器等，揭露再生粒料、回收方式等，且要提供產品識別碼，此舉是仿效歐盟制定「產品數位護照」，目前研議電動車「電池模組」標示相關資訊，其他紡織、一般產品待跟進。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，產品數位護照是歐盟很新的做法，目的是要資訊揭露，讓產品設計、製造以及添加再生材料的比例、可維修性等資訊都放進來，目前歐盟有「電池法」預計2027年上路，其他項目如紡織、電子產品等則尚無推動期程；台灣則是跟進國際腳步，先在資源循環推動法修法。

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草案一讀版本，第22條規定，中央主管機關得指定公告物品或其包裝、容器、其製造、輸入或販售業者應依公告所定期限、方式，揭露標示下列資訊，1、使用之材質及再生粒（材）料比例；2、包裝材質及重量；3、可維修性、耐用性及維修方式；4、回收、拆解及再利用方式；5、分類回收標誌；6、使用具惟一產品識別碼者，應動態更新流向追溯及品質驗證；7、其他經中央主管機關指定之事項。

其中，關於產品識別碼部分，立法委員林淑芬認為，這是要建立「一物一碼」概念，讓資源回收物可清楚溯源，不能逃掉，並提供回收商快速了解材質成分，也舉例如時尚業者H&M已做到揭露，二手衣回收也可透過RFID快速數位化大量處理，既然環境部要收資源回收清除處理費，幫業者擦屁股，建立數位化才是國家管理之道。

賴瑩瑩會後解釋，如針對電池，我們要求他揭露使用的再生材料，以及去哪裡維修，給消費者知的權利，歐盟也有ESPR（永續產品生態設計法規），但目前台灣電池業尚未輸出到歐盟，不過若自行車裝有電池要出口到歐盟，未來就必須依照歐盟規定登錄「產品數位護照」，其他則待品牌商或全球供應鏈要求，如紗線業者要供貨給H&M，自然會要求有數位護照才採購等；而在國內修法之後，因牽涉產業發展運作，將與經濟部產業發展署合作，推動「產品數位護照平台」，輔導業者建立。

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