台股4萬一堆人喊無感！ 她曝心裡很難受：台灣遇上了很大的風口

台股近日衝破4萬點大關，超越加拿大成為全球第6大股市。（資料照）

台股近日衝破4萬點大關，超越加拿大成為全球第6大股市。財經網紅胡采蘋今日發文表示，每次看到「股市4萬點，一般人無感」，心裡就會感到難受，心中有一種著急。「因為我知道台灣遇上了一個很大很大的風口，而且會是很長的時間，這是一個國家改變命運的轉捩點。20年後的台灣會跟今天完全不同。」她表示，很希望能把這些話，和那些心懷怨懟，抱怨自己無感的人說。

胡采蘋今日分享，家中的印尼妹妹3年來第一次大吼大叫，在房間裡摔電話還邊講邊哭。原因是印尼家裡和她要了錢，卻立刻花光，印尼妹妹非常生氣，她說她省吃儉用湊了一筆錢寄回去，是要給她媽媽存起來用的，不能這樣亂送人，她媽媽會可憐別人，怎麼不可憐她。講著講著又嚎啕大哭。胡采蘋表示，印尼妹妹對她的爸媽真的非常好，她很想告訴她，可以開戶頭買台積電、買0050或是印尼的ETF，但妹妹中文能力有限，很難跟她講清楚這些，又擔心講這些是不是很像詐騙集團。

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胡采蘋說，她常常會和身邊朋友分享對用錢的看法。然而，不只印尼妹妹，每次看到「股市4萬點，一般人無感」這種文章，她的心裡也有這種難受。她透露：「其實我的心中真的有一種著急，因為我知道台灣遇上了一個很大很大的風口，而且會是很長的時間，這是一個國家改變命運的轉捩點，20年後的台灣會跟今天完全不同，關鍵的企業和人都在做正確的事情，只要持續投資，這是可以看得見的未來。」

胡采蘋表示，經濟高速發展的時期，一定會遇到發展不均的問題。社會是分工的，本來就不可能所有人都集中在高速發展的領域，但是股市給予了一般人參與發展領域的機會，雖不可能都去台積電、台達電或聯發科上班，但股市提供了參與成長的機會。藉由投資優秀企業，我們能分享其經營利潤，就像這些頂尖人才在為投資者工作、賺錢。

胡采蘋指出，這些話除了對印尼妹妹說，這也是想跟那些心懷怨懟、抱怨自己無感的人說的話。即便看了再多這些文章，這些文章有沒有提出解決的辦法呢？如果沒有，看更多這些文章，這是對自己有益的嗎？或者是站起來解決自己的問題，學習處理問題的辦法，才能解決問題呢？

胡采蘋最後表示，她那天跟印尼妹妹說，錢只有在自己手上才是自己的，不管是媽媽，不管是任何親人、以後的老公，錢給了別人就是別人的，這些錢不是他們自己辛苦賺的，他們一定不會像你這樣珍惜，所以錢不要給別人，要拿在自己手上，你才能有決定權，別人才會聽你的話。「我不知道她能聽懂多少，不過她倒是一直點頭，說再也不會亂給媽媽錢了。」

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