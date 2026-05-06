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    首頁 > 生活

    農業部撥付逾1.5億元 拚馬太鞍復原

    2026/05/06 12:05 記者楊媛婷／台北報導
    部分地區已逐漸復耕。（圖由農業部提供）

    部分地區已逐漸復耕。（圖由農業部提供）

    去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後，農業部推動重災區造林、一般受災區復耕、維持農民生計等措施協助當地復原，農業部林業保育署今（6日）表示，截至4日，相關農業救助已核定超過2千件、撥付超過1.5億元，其中造林部分，則預計於8月完成第一版指引。

    針對花蓮馬太鞍堰塞湖受災區，農業部將相關區域劃分為重災區與一般受災區，農業部林業保育署表示，對於土砂平均埋沒厚度50公分以上的重災區，考量土砂量體龐大、混雜漂流木與塊石，全面外運不易，且土壤偏鹼短期內不利耕作，經地方說明會與地主意願調查後，多數地主希望由政府購地造林，因此提出「購地造林」與「補助造林」雙軌方案，並已啟動估價規劃作業，預計今年7月前完成市價查估、12月前辦理第一次協議價購。

    部分重災區的地主希望可以保留土地，林保署表示，將提供6年每公頃最高60萬元造林補助，並預計於8月完成第一版造林指引，作為後續造林補助及購地造林參考。

    至於一般受災區則由花蓮農改場成立「馬太鞍溪災區農業生產環境重建專案」，以2年完成300公頃為目標，目前已設置6處、合計5.8公頃示範點，經翻耕、施用有機質肥料及種植綠肥作物後，葉菜、雜糧、蕎麥、櫻桃蘿蔔均成功豐收，並輔導開發出「小米豆漿」等加值加工品；農糧署亦同步輔導集團產區及大專業農復耕76公頃，農地復耕已見成效。

    農業部說明，考量農地復原需要時間，農業部已啟動各項農業補（救）助措施，如專案休耕補助，每期作每公頃4.4萬元，全年每公頃最多8.8萬元，已受理399件，為讓有意願持續耕作的農民不中斷農事，農糧署跨部會會同財政部國有財產署、台糖、退輔會盤點公有及公營事業土地，已成功媒合台糖土地約8公頃。

    農業部表示，還有提供受災農民異地耕作雙重補貼，承租公有或公營事業土地農民，租金補貼每年每公頃最高4萬元、種植補貼每期作每公頃3.5至7萬元；全方位救助及補助，包含農地埋沒重建復原、農機補助、果樹專案輔導與天災救助等10項措施核定2009件，撥付超過1.5億元。

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