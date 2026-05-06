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    高雄國小校門口現蹤不明中國零食流動攤販 引家長憂心

    2026/05/06 11:54 記者黃良傑／高雄報導
    高雄國小校門口現蹤不明中國零食流動攤販引家長憂心。（網友kelly_fung.914提供）

    高雄國小校門口現蹤不明中國零食流動攤販引家長憂心。（網友kelly_fung.914提供）

    高雄有網友PO出有不肖業者在校門口附近轉角，偷偷販售疑來歷不明的中國製零食，許多學童圍繞購買，消息一出引發家長憂心，校方表示已啟動校內外應變機制，除對內持續強化食安教育宣導，對外積極聯繫相關公部門處理，共同杜絕來源不明「網紅零食」。

    原PO表示，有不肖業者在該國小大門外附近路口，偷偷販售中國製的零食給小朋友們吃，每天都會圍一群小朋友在這購買，因食品來源不明，擔心孩童食安問題。

    陽明國小表示，針對近期校園周邊出現流動攤販於放學時段販售來源不明零食現象，校方高度重視。為確保學童飲食安全與身體健康，學務處已啟動校內外應變機制，除對內持續強化食安教育宣導，對外也積極聯繫相關公部門單位，期盼透過親、師、警、政四方合作，共同築起學童健康的防護網。

    校方強調已強化校內宣導，務必拒絕來源不明「網紅零食」近日接獲家長與老師反映，於學校鄰近的義德公園周邊，有特定人士於放學尖峰時間擺攤販售包裝簡陋、未經檢驗，且多為中國製之「網紅零食」。

    據了解，這些產品往往缺乏繁體中文標示、製造日期及營養成分說明，長期食用恐對發育中的學童造成健康疑慮。

    陽明國小學務主任李易穎表示，校方已即刻透過教師晨會、學生朝會及校園廣播，提醒學生「不購買」校外路邊流動攤販販售之非法商品，「不食用」包裝標示不明、來源不清的食品，若發現校園周邊有異常販售行為，應立即回報老師。

    此外，學校也跨單位通力合作：取締非法攤販，確保學區秩序，針對校外非法設攤問題，陽明國小將主動採取積極行動，連繫在地里長，請里長協助留意公園周邊環境，已向衛生主管機關反映，建請抽查其成分是否符合我國食品安全法規，杜絕有害物質流入學區。

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