桃園市與星巴克合推「桃園城市杯」 展現國門之都生活魅力

咖啡品牌星巴克將桃園市納入全新「Discovery城市系列」地圖並推出城市杯。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府與咖啡品牌星巴克（Starbucks）合作，將桃園市納入全新「Discovery城市系列」地圖並推出城市杯，今（6日）起開賣，與雙北、台中、台南、高雄並列，成為代表台灣城市文化的國際窗口，桃市府觀光旅遊局長陳靜芳說，桃園具備了「敘事升級」特質，不只告訴遊客「這是哪裡」，更能傳達「這裡的人如何生活」，才能入選。

星巴克城市杯歷經30年的系列演進，從早期的寫實地標，到強調旅遊記憶的拼貼，發展至今，推出「Discovery城市系列」則著重「城市故事」，桃園城市杯的杯身設計，不僅限於單一地標，透過生活化筆觸呈現桃園日常風景，例如「國門門戶意象」有象徵機場城市的飛機與行李箱、「族群與在地風味」融合了大溪豆干與拉拉山水蜜桃等、「豐富的人文地景」包括白沙岬燈塔與舊百吉隧道等、「四季繽紛花海旅行」呈現冬季角板山賞梅花與夏季觀音區賞玩大王蓮等、「生態指標與永續旅遊」描繪水豚互動與活潑的松鼠等。

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陳靜芳說，桃園城市杯上還繪有台灣特有保育類動物「翡翠樹蛙」，常出沒在桃園優質自然環境的北橫廊帶，代表了夜晚森林的生命力；桃園市擁有山海脈絡與多元族群，近年來市府致力將這些元素轉化為「可視化的觀光資產」，能符合星巴克嚴謹挑選標準而入選，象徵桃園已成功轉型為具備文化敘事力的「生活風格城市」。

咖啡品牌星巴克將桃園市納入全新「Discovery城市系列」地圖並推出城市杯。（圖由桃園市政府提供）

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